﻿الدوري السعودي: الأهلي يلقن الشباب درسا ويهزمه بخماسية

الرياض – د ب أ: اكتسح الأهلي مضيفه الشباب 5/2 في قمة مباريات الجولة السادسة من الدوري السعودي والتي شهدت أيضا فوز الفيصلي على الفيحاء 2/1 والباطن على الاتفاق 3/1.

وتقدم الأهلي بهدف عمر السومة في الدقيقة الثالثة، وتعادل خالد كعبي للشباب في الدقيقة الثامنة قبل أن يسجل السومة هدفه الثاني في الدقيقة 11، ثم أضاف معتز هوساوي الهدف الثالث في الدقيقة 23 ثم أضاف حسين المقهوي الهدف الرابع في الدقيقة 61 قبل أن يختتم ليوناردو دا سيلفا أهداف الأهلي في الدقيقة 84 من ركلة جزاء ثم سجل سعد عبد الأمير الهدف الثاني للشباب في الدقيقة 86. وأضاع ناصر الشمراني لاعب الشباب ركلة جزاء في الدقيقة 75. ورفع الأهلي رصيده إلى 13 نقطة في صدارة الترتيب، فيما توقف رصيد الشباب عند ست نقاط في المركز التاسع. وفاز الفيصلي على الفيحاء 2/1. وسجل هدفي الفيصلي خاليم هيلاند ومحمد بوسبعان في الدقيقتين 41 و59، فيما سجل هدف الفيحاء روني فيرنانديز في الوقت بدل الضائع للمباراة. ورفع الفيصلي رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثالث، فيما توقف رصيد الفيحاء عند خمس نقاط في المركز الحادي عشر. وفاز الباطن على الاتفاق 3/1 في الجولة السادسة من الدوري. وتقدم الاتفاق بهدف سجله خوان ميغيل كاييخون في الدقيقة 12 وتعادل جونثان بينتيس للباطن في الدقيقة 35 وأضاف لويس باولو الهدف الثاني في الدقيقة 61 قبل أن يختتم سلطان محمد المسرحي أهداف الباطن في الدقيقة 69. ورفع الباطن رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثاني، فيما توقف رصيد الاتفاق عند أربع نقاط في المركز الثالث عشر قبل الأخير.