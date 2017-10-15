﻿الدوري الانكليزي: سباعية للسيتي… وتعادل مخيب بين ليفربول ويونايتد… وخسارتان مفاجئتان لتشلسي وأرسنال

لندن – د ب أ: واصل مانشستر سيتي انطلاقته الرائعة في الموسم الحالي واكتسح ضيفه ستوك 7/2 في المرحلة الثامنة من الدوري الإنكليزي، ليغرد منفردا على القمة مستغلا تعادل جاره مانشستر يونايتد مع مضيفه ليفربول سلبا.

وتسابق لاعبو ليفربول في إهدار الفرص الثمينة التي سنحت لهم أمام مرمى المنافس، ليسقط في فخ التعادل السلبي مع مانشستر يونايتد. وأضاع فرصة ثمينة للتقدم خطوة جيدة في المسابقة حيث رفع رصيده إلى 13 نقطة ليتقدم فقط من المركز السابع الى السادس. ورغم التفوق الواضح ليفربول في المباراة، فشل في ترجمة الفرص التي سنحت له إلى أهداف. وفشل البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم يونايتد في هز شباك مواطنه سيمون مينوليه حارس ليفربول ليهدر فرصة تحقيق رقم قياسي لمانشستر يونايتد. وسجل لوكاكو سبعة أهداف في المباريات السبع الأولى في الدوري معادلا سجل المهاجم الهولندي رود فان نيستلروي الذي سبق له تسجيل سبعة أهداف ليونايتد في أول سبع مباريات بالموسم. وأصبح فريق المدرب بيب غوارديولا أول فريق يحرز 29 هدفا في أول ثماني مباريات في دوري الأضواء منذ ايفرتون في موسم 1894-1895 في ظل تراجع نتائج أبرز منافسيه. وبالفوز السادس على التوالي ارتفع رصيد السيتي إلى 22 نقطة مقابل 20 ليونايتد، وبقي توتنهام في المركز الثالث برصيد 17 نقطة بعدما نجح أخيرا في الفوز على استاد ويمبلي 1-صفر على بورنموث بفضل هدف كريستيان اريكسن. وجاءت مفاجأة الجولة على إستاد «سيلهرست بارك» عندما انتصر كريستال بالاس، الذي كان قبل المباراة بلا نقاط ولم يسجل أي هدف، 2-1 على تشلسي حامل اللقب، إذ أحرز ويلفريد زاها العائد من الإصابة هدف الفوز قبل نهاية الشوط الأول. واحتفل المدرب الجديد روي هودجسون بأول انتصار، حيث جاء أول هدف لبالاس في الدوري هذا الموسم مبكرا عبر سيزار ازبيليكويتا بالخطأ في مرمى فريقه تشلسي قبل أن يدرك تيمو باكايوكو التعادل. وخسر أرسنال بشكل مفاجئ أمام مستضيفه واتفورد الذي قلب تأخره بهدف إلى فوز 2-1 إذ أدرك تروي ديني التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 71 وأضاف توم كليفرلي هدف الفوز في الوقت المحتسب بدل الضائع ليتقدم الفريق إلى المركز الرابع برصيد 15 نقطة. ويبتعد تشلسي الخامس وأرسنال بفارق تسع نقاط عن السيتي الذي أصبح المرشح الأبرز لاستعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ 2014.

وأحرز غابرييل جيسوس (هدفين) ورحيم سترلينغ وديفيد سيلفا وفرناندينيو وليروي ساني وبرناردو سيلفا أهداف السيتي في الفوز الساحق على ستوك حيث بدا الفريق كأنه من صناعة المدرب غوارديولا بالفعل. ولم يضع اللاعب الذي قاد الفريق لهذا الانتصار اسمه ضمن قائمة المسجلين لكنها ليست المرة الأولى هذا الموسم الذي يتم فيها اختيار كيفن دي بروين أفضل لاعب في المباراة بسبب اشتراكه في صناعة أربعة أهداف. وجاء الأداء المذهل من السيتي على النقيض تماما من أسلوب جاره الحذر ضد ليفربول في انفيلد في مباراة شهدت فرصة واحدة تصدى فيها ديفيد دي خيا لتسديدة من جويل ماتيب. وأفلت إيفرتون من هزيمة محققة على ملعب مضيفه برايتون وتعادل معه 1/1، وتقدم برايتون عن طريق الفرنسي، أنتوني كونكارت، قبل ثماني دقائق من النهاية. لكن قبل دقيقة من النهاية، حصل إيفرتون على ركلة جزاء ترجمها وين روني إلى هدف التعادل. ورفع برايتون رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الرابع عشر، بفارق الأهداف أمام إيفرتون السادس عشر.