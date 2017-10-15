﻿الدوري الألماني: عودة مظفرة لهاينكيس مع البايرن… وهزيمة دورتموند على أرضه!

برلين – رويترز: حقق يوب هاينكيس عودة مظفرة مع بايرن ميونيخ بعدما سحق حامل لقب الدوري الألماني، منافسه فرايبورغ 5-صفر ليقلص الفارق مع بروسيا دورتموند المتصدر الذي خسر 3-2 أمام لايبزيغ.

ويحتل البايرن، الذي سيواجه سيلتك في دوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع، المركز الثاني بفارق نقطتين خلف دورتموند المتصدر الذي خسر للمرة الأولى على ملعبه في 41 مباراة في الدوري. وتولى هاينكيس، البالغ 72 عاما والذي يخوض فترته الرابعة مع النادي، تدريب البايرن الأسبوع الماضي بعد إقالة كارلو انشيلوتي الذي فشل في الفوز في آخر ثلاث مباريات له في كل البطولات. ولم يكن لهاينكيس، الذي قاد البايرن لتحقيق الثلاثية في 2013، أن يختار منافسا أسهل من فرايبورغ الذي لم يفز مطلقا في ميونيخ وخسر 13 من بين آخر 15 ضد بطل ألمانيا قبل المباراة الأخيرة. وقال هاينكيس: «كان من المهم أن تكون البداية جيدة. هذا يمنحنا الكثير من الدعم والثقة والأمان. في موقفنا الحالي لا يمكن أن نبالغ في تقدير الفوز 5-صفر لكن الأمر الإيجابي مواصلة الفريق إظهار رغبته في تسجيل الأهداف بعد التقدم 2-صفر. كانت بداية إيجابية لكن أمامنا الكثير من العمل». واحتاج صاحب الأرض إلى ثماني دقائق لافتتاح التسجيل عبر يوليان شوستر لاعب فرايبورغ بالخطأ في مرماه. وضاعف كينغسلي كومان تقدم البايرن بضربة رأس بعدما علت تسديدة اريين روبن لتذهب صوبه في الدقيقة 42. وبدلا من التفريط في التقدم كما حدث في آخر مباراتين حيث تعادل 2-2 واصل الفريق طريقه نحو الانتصار. وتوج تياغو الكانتارا الأداء الرائع الذي قدمه بهدف من تسديدة منخفضة سكنت شباك الحارس الكسندر شفولوف بعد مرور أكثر من ساعة بقليل، قبل أن يستفيد المهاجم روبرت ليفاندوسكي من خطأ دفاعي ليرفع رصيده إلى تسعة أهداف هذا الموسم. وأكمل البايرن الخماسية في الوقت المحتسب بدل الضائع عبر يوشوا كيميش بعد هجمة مرتدة.

ولعب دورتموند ولايبزيغ بعشرة لاعبين في الشوط الثاني في مباراة مثيرة سيطر عليها الفريق الضيف. وهز بيير ايمريك اوباميانغ متصدر هدافي البطولة، الشباك مرتين، لكن شباك دورتموند اهتزت ثلاث مرات وهو أكثر بهدف واحد عما استقبلته شباكه في أول سبع مباريات إجمالا، لتنتهي سلسلته بلا هزيمة على ملعبه. ووضع مهاجم الغابون أصحاب الأرض في المقدمة عقب مرور أربع دقائق على البداية لكن لايبزيغ، الذي لعب بدون مهاجمه الأساسي تيمو فيرنر، سجل ثلاث مرات قبل طرد شتيفان ايلزنكر. وأدى طرد ايلزنكر لمعادلة الكفة بعد أن طرد سقراطيس باباستاثوبولوس لاعب دورتموند بعد دقيقتين على بداية الشوط الثاني. وسجل اوباميانغ هدفا من ركلة جزاء في الدقيقة 64 وهو هدفه العاشر هذا الموسم لكن هذا لم يكن كافيا لتجنب الهزيمة. وقال بيتر بوش مدرب دورتموند: «كانت مباراة صعبة لكنها ليست عظيمة كما لم تشهد وبالتأكيد أداء جيدا. لعبنا الشوط الأول بشكل سيئ للغاية». وتقدم لايبزيغ نحو المركز الثالث برصيد 16 نقطة عقب هذا الانتصار. وتقدم هوفنهايم مرتين ضد أوغسبورغ لكن شباكه اهتزت بهدف تعادل متأخر ليتعادلا 2-2 ليرتفع رصيد هوفنهايم إلى 15 نقطة ليتراجع إلى المركز الرابع. وحقق شالكه فوزه الأول في أربع مباريات بعدما فاجأ مستضيفه هيرتا برلين وتغلب عليه 2-صفر ليتقدم للمركز الخامس برصيد 13 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن ماينتس الذي فاز 3-2 على هامبورغ.