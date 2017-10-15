﻿الدوري الإيطالي: لاتسيو يصدم يوفنتوس على أرضه… ونابولي ينتصر على روما

روما – رويترز: أنهى لاتسيو مسلسل عدم خسارة يوفنتوس على أرضه على مدار عامين في كافة المسابقات بفوزه عليه 2-1 في الدوري الإيطالي، عقب إضاعة باولو ديبالا ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع حصل عليها بعد الاستعانة بحكم الفيديو المساعد.

وتعني الخسارة أن يوفنتوس حامل اللقب تراجع خمس نقاط خلف نابولي المتصدر الذي فاز في مباراته الثامنة على التوالي بتغلبه على غريمه اللدود روما 1-صفر على ملعب الأخير بواسطة هدف لورينزو إنسيني، رغم تسديد وصيف بطل الموسم الماضي في إطار المرمى مرتين. وسجل تشيرو إيموبيلي هدفين للاتسيو في الشوط الثاني، ثانيهما من ركلة جزاء، بعدما أحرز دوغلاس كوستا هدف التقدم لحامل اللقب في الشوط الأول. وكانت آخر هزيمة ليوفنتوس على أرضه أمام أودينيزي في أغسطس/ آب 2015 ولم يخسر منذ ذلك الوقت على أستاده في 57 مباراة بما في ذلك 41 في الدوري. وشهد الوقت المحتسب بدل الضائع إثارة استثنائية عندما سدد ديبالا في قاعدة القائم وتصدى جانلويجي بوفون حارس يوفنتوس لمحاولة فيليبي كايسيدو لجعل النتيجة 3-1 لصالح لاتسيو. وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، تدخل جيل باتريك ضد فيدريكو برنارديسكي، ورغم انه لمس الكرة فانه رفع ساقه ليعرقل لاعب يوفنتوس. وأدى الالتحام لشجار بين لاعبي الفريقين، بينما تشاور الحكم باولو مازوليني مع حكم الفيديو المساعد قبل أن يحتسب ركلة جزاء وسط احتجاجات عنيفة من لاعبي لاتسيو. ومع ذلك، تصدى توماس ستراكوشا حارس لاتسيو لتسديدة ديبالا ببراعة. وتسببت أول هزيمة ليوفنتوس هذا الموسم في تجمد رصيده عند 19 نقطة من ثماني مباريات متساويا مع الانتر ولاتسيو، بينما يملك نابولي 24 نقطة في الصدارة. ووضع كوستا يوفنتوس في المقدمة في الدقيقة 23 اثر ارتداد الكرة إليه عقب تصدي ستراكوشا لضربة رأس من سامي خضيرة. وتم احتساب الهدف عقب تشاور الحكم مع حكم الفيديو المساعد. وكاد يوفنتوس أن يسجل هدفا بالطريقة ذاتها في واقعة غريبة بعدما ابعد ستراكوشا الكرة من على خط المرمى لتصطدم بغونزالو هيغواين وترتد لتصطدم بالعارضة من مسافة قريبة. وتعادل إيموبيلي بعد مرور دقيقتين على بداية الشوط الثاني عقب تبادل للكرة مع لويس البرتو قبل ان ينتزع ركلة جزاء ويسددها بعدها بسع دقائق بعد عرقلته من بوفون. ورفع إيموبيلي رصيده إلى 11 هدفا هذا الموسم. وقال ماسيمليانو أليغري مدرب يوفنتوس الذي يسعى فريقه للقبه السابع على التوالي: «يجب أن نتجنب هذه الهفوات التي تحدث في التركيز. كي نفوز باللقب فان علينا أن نقاتل دوما». وسجل إنسيني هدف الفوز لنابولي في الدقيقة 20 بإنهاء هادئ للكرة عقب ارتدادها من احد لاعبي روما. وضغط روما بكل قوة لإدراك التعادل في آخر 20 دقيقة، ولعب فيدريكو فاتسيو الكرة برأسه لترتد من القائم بعد أن أبعدها بيبي رينا حارس مرمى نابولي قبل أن يلعب إيدن جيكو كرة برأسه لترتد من العارضة.