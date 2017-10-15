﻿الموسيقار هشام جبر: الثقافة والفنون أفضل الأسلحة لمواجهة الإرهاب

القاهرة – «القدس العربي» : رغم أنها كانت أولى تجاربه الإدارية، إلا أن الموسيقار هشام جبر تمكن من عمل طفرة في مركز الفنون في مكتبة الاسكندرية، خلال ثلاث سنوات ونصف السنة، هي فترة توليه المسؤوليه قبل أن يتقدم باستقالته منذ أسابيع قليلة، ذلك أنه أدار المركز بروح الفنان، وليس الإداري فقط، حيث كان حريصا على نشر الفنون الجادة، فهو عازف ومؤلف موسيقي وضع الموسيقى التصويرية لعدد من الأعمال السينمائية والتلفزونية والمسرحية المتميزة، وقائد أوركسترا متميز، تمكن خلال وجوده في المركز من تحقيق جماهيرية وإقبال كبيرعلى الفنون، التي قدمها المركز حتى أصبحت الحفلات جميعها كاملة العدد، كما نجح في استقدام فنانين كبار وفرق عريقة وأصبح الموسم الصيفي في عهده من أهم المواسم الموسيقية في الشرق الأوسط.

عن مشوار هشام جبر وتجربة إدارة مركز الفنون والنجاح، الذي حققه وأسباب استقالته، رغم كل نجاحاته كان لـ «القدس العربي» معه هذا الحوار:

■ بداية كيف كانت بداياتك مع الموسيقى التي نعلم عشقك لها؟

□ بدأت موهبتي واهتمامي بالموسيقى تظهر منذ كان عمري أربع سنوات، وكان لوالدي الفضل الكبير في تنمية هذه الموهبة وإصقالها، حيث قام بالحاقي بكورال الأطفال بقيادة الدكتورة رتيبة الحفني في معهد الموسيقى العربية، وبعدها بثلاث سنوات عندما سمح سني بالالتحاق بالكونسيرفتوار ألحقني والدي به ومن وقتها وهبت حياتي كلها للموسيقى.

■ هل ترى أنك محظوظ، لأن والدك عمل على دعم موهبتك؟

□ بالتأكيد، فأنا قابلت في حياتي نمازج لأشخاص موهوبين بشدة، إلا أنهم اضطروا لدراسة الطب أو الهندسة إرضاء لأهاليهم، فلم ينجحوا فيها وعندما قرروا العودة لمجال الموسيقى، الذي كانوا يحبونه، كان القرار متأخرا أيضا فلم يحققوا النجاح في أي من المجالين.

■ عملت كعازف، ومؤلف موسيقي، ثم قائد أوركسترا، لكنك توقفت عن العزف مؤخرا، فما هي الأسباب؟

□ عندما بدأت مشوار القيادة الموسيقية، كان من المستحيل الجمع بين العزف والتأليف الموسيقي وقيادة الأوركسترا، وكان علي الاخيتار فقررت التوقف عن العزف.

■ ألا تحن للعزف أحيانا؟

□ القيادة تشبعني فهي ليست بعيدة عن العزف، ولكن من وجهة نظر مختلفة، لأن القائد يتمكن من إعادة خلق المقطوعة الموسيقية، والقيادة كانت هي حلمي في الموسيقى، وأنا أتذكر أن أول مرة قمت فيها بالقيادة في دورة تدريبية، وبعد أول مرة عملت فيها شارة القيادة توقفت للحظة وشعرت بأن هذا هو الذي حلمت به وكنت أسعى إليه طيلة الوقت، لحظتها قررت أن كل ما سأفعله في حياتي سيكون مرتبطا بالقيادة، حتى أن رهبة المسرح، التي كانت تتملكني أثناء العزف اختفت تماما مع القيادة.

■ وما سبب اختفاء هذه الرهبة، رغم أن القيادة أمر ليس سهل، بل هي فعليا أصعب من العزف لأنك مسؤول عن جميع العازفين وليس عن نفسك فقط؟

□ ربما يكون السبب هو أنني أعطي ظهري للجمهور فلا يكون هناك توتر، وربما لأن القيادة لا تترك مساحة في العقل لاستثمارها في أي شيء آخر حتى لو كانت الرهبة، ذلك أن الموسيقى تكون في عقل القائد سابقة بضلع عن المسموع، حيث دائما ما يفكر القائد في الضلع اللاحق لما يعزفه الأوركسترا، وهو أمر مرهق وصعب ويحتاج لوقت حتى يتم التعود عليه.

■ هل هناك موسيقى ترتبط بالقائد؟

□ فهم اشارات القائد أحد أهم الدراسات التي يدرسها العازف، لذلك فالكل يفهم اشارات القائد جيدا، لكن يوجد عازف مهتم أكثر من عازف آخر أو مستمتع بالعزف أكثر منه، ذلك أن العزف في الأوركسترا أمر صعب ومرهق يحتاج لتحضير كثير، ومع ضغوط الحياة هناك عازفون لا يجدون وقتا لذلك.

■ عندما عملت قائدا للأوركسترا، كنت أصغر قائد، وكان في فرقتك من هم أكبر منك سنا ويرون أنفسهم أحق بالقيادة، كيف تعاملت مع ذلك؟

□ كان تحديا كبيرا، وكان لا بد أن أثبت جدارتي واستحقاقي لهذا المكان، لأن جميع عازفي الأوركسترا الذين أقودهم خبرتهم في العزف أكثر من خبرتي في القيادة وقتها، لذلك كان بعضهم يرى أنهم أحق مني بالقيادة، فكان لا بد من شيء أقدمه لهؤلاء الموسيقيين حتى أكتسب ثقتهم، وبالفعل حدث ذلك مع مرور الوقت واقتنعوا أنني استحق وتقبلوا وجودي كقائد.

■ ما هو دور قائد الأوركسترا.. خاصة أن اللحن معروف وكل عازف أمامه نوتة موسيقية؟

□ القائد الموسيقي يشبه المخرج في المسرح أو السينما، فلو تخيلنا أن هناك فرقة مسرحية تقدم عرض «هاملت»، فإن كل ممثل يكون حافظا دوره تماما، ولكن كل مخرج يقدم العمل بشكل مختلف عن الآخر، لذلك لا بد أن يكون القائد على دراية بالهدف من النص الموسيقي، لأن الموسيقى هي أكثر الفنون تجريدا، فالنص مجرد تماما وكل قائد يمكن أن يراه بشكل مختلف مع الاحتفاظ بالإبقاعات والنوتة الخاصة بها.

■ هل يمتلك القائد الحق في تغيير السرعات في المقطوعة الموسيقية؟

□ بالتأكيد، لأن السرعة ليس لها قانون ثابت، وهي نسبية من قائد لقائد بل ومن عصر لعصر، وعلى السبيل المثال هناك اتجاه في الوقت الحاضر لتبطيء المؤلفات الموسيقية، التي كتبها عدد من الموسيقيين الكلاسيكيين، مثل بيتهوفن أو درامز حتى تقل السرعة التي كانت تعزف بها في حياتهم، وأصحاب هذا الاتجاه يبررون ذلك بأن عزف تلك النصوص بالسرعة الأصلية لا يعطي الفرصة لاستيعاب كل تفاصيلها لأنها معقدة، لذلك يتم عزفها بسرعة أبطأ مع الاحتفاظ بالطابع.

■ لماذا أنشأت مجموعة القاهرة لموسيقى الحجرة سنة 2006؟

□ كان الهدف من هذه المجموعة هو إعطاء الفرصة للمؤلفين الموسيقيين المصريين، فهم لا يأخذون فرصتهم، لأن الاعتماد دائما على المؤلفات الكلاسيكية، حيث يعاني المؤلفون المصريون من ظلم واجحاف بحجة أن مستواهم ليس قويا، وأنأ أرى أنهم لا بد أن يمنحوا الفرص ليتمكنوا من التطور، وبالفعل قدمنا من خلال المجموعة عددا كبيرا من الحفلات للمؤلفين المصريين وسجلنا «سي دي» أيضا لعدد منهم.

■ قمت بوضع الموسيقى التصويرية لعدد كبير من الأعمال السينمائية والتلفزيونية والمسرحية كثير، منها كوميدي، ولكنك تؤكد دائما على أن فيلم «الشوق» هو أفضل هذه الأعمال، فهل يعني هذا أنك تقدر الأعمال التراجيدية أكثر من الكوميدية؟

□ لا الأمر ليس كذلك، الأهم في العمل، سواء كان كوميديا أو تراجيديا هو قيمته الفنية، وفيلم الشوق قيمته الفنية كبيرة، كما أنه يتميز بالجرأة في الطرح والسيناريو وطريقة التصوير.

■ ما الذي جعلك تتقدم لمنصب مدير مركز الفنون في مكتبة الاسكندرية؟

□ أنا بالأساس قائد أوركسترا، ولا بد أن أمتلك خبرة إدارية لأكون جاهزا لأي منصب إداري، وقد وجدت أن مركز الفنون مكان ملائم للحصول على هذه الخبرة، وعندما بدأت عملي اكتشفت أن المركز من الأماكن التي يمكن أن تحقق فرقا حقيقا في الحياة الثقافية، رغم ميزانيته المحدودة مقارنة بمؤسسات فنية أخرى، إلا أنه يمتلك ميزة كبرى، أنه جزء من مكتبة الإسكندرية، التي تتمتع بنظام اداري رائع وبناء عمل متميز، لذلك فما كنا نفتقده في الميزانيات، كان يتم تعويضه بالنظام والانضباط الإداري الموجود في المكتبة.

■ وكيف حققت هذا النجاح الكبير في المركز، رغم عدم توليك مناصب ادارية سابقة؟

□ في عدة خطوات، أهمها، كما قلت من قبل الانضباط والنظام، إضافة إلى كسب ثقة الجمهور.

■ كيف أصبح مهرجان الصيف من أقوي المواسم في الشرق الأوسط؟

□ مهرجان الصيف جزء صغير من نشاط المركز، عندما توليته كان متوقفا، وقررت استئنافه بعد وقت قصير مما جعل البعض يعتقد أنني مجنون، إلا أننا نجحنا، وقدمنا في العام الأول 22 حدثا فنيا في 3 أسابيع وفي الموسم الذي يليه قدمنا 35 في 4 أسابيع، ثم 50 حدثا في 6 أسابيع ثم وصل مؤخرا إلى 60 حدثا، وكل الفاعليات والحفلات كاملة العدد، وهو ما يؤهله بالفعل ليكون أكبر مهرجان فني في الشرق الأوسط من حيث العدد والنوع.

■ ما هي مدرستك في الإدارة؟

□ مدرستي أنه لا يوجد كتالوغ للتعامل مع الجميع بالإسلوب نفسه، فكل شخص له مميزاته وعيوبه، التي تختلف عن الآخر، لذلك فالتعامل معه لا بد أن يختلف عن الآخر وعلى الإداري الجيد أن يستخرج من كل شخص أحسن ما فيه ويستغله في إطار المنظومة.

■ قلت من قبل إن المؤلفين المصريين مظلومون، لماذا لم تعطهم الفرصة أثناء توليك إدارة مركز الفنون؟

□ هذا لم يكن بيدي، لأننا قمنا بعمل أوركسترا جديد، وأي أوركسترا جديد تكون من أساسياته عزف الأعمال العالمية الهامة، ولم يكن لدينا ترف تقديم أعمال لمؤلفين مصريين حتى موعد استقالتي، وأتمنى أن يقدم المركز أعمالا للمؤلفين المصريين، حيث أصبحت الفرصة سانحة.

■ لماذا تقدمت باستقالتك، رغم النجاحات التي حققتها في المركز؟

□ مكتبة الاسكندرية هي بيتي بعد الأوبرا، وأنا حريص على وجود علاقات جيدة مع هذه المؤسسة العظيمة، لذلك أفضل عدم الحديث عن أسباب تركي للمنصب.

■ ما هي خطتك في الفترة المقبلة؟

□ أنا أصبت بجرثومة إدارة الفنون، بعد أن شعرت بأهميتها على المستوى العام، وأتمنى أن أكرر تجربة الإدارة في مكان آخر، على أن يكون هناك توازن بين عملي كإداري وبين حياتي كفنان وأنسان أيضا.