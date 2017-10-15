﻿100 رائد فضاء من 17 بلدا يلتقون اليوم في فرنسا

تولوز (فرنسا) ـ أ ف ب: يحضر مئة رائد فضاء من 17 دولة اليوم الاثنين إلى مدينة تولوز الفرنسية للمشاركة في مؤتمر دولي مكرس هذه السنة للحفاظ على الأرض واستكشاف الكواكب البعيدة. ولم تستضف فرنسا هذا المؤتمر منذ 32 عاما فيما نظمت الدورة الأولى منه التي ضمت نحو عشرين رائد فضاء في قصر في سيرناي قرب باريس في عام 1985.

وهذه السنة تستضيف مدينة الفضاء في تولوز (جنوب غرب فرنسا) المؤتمر الذي يستمر حتى الجمعة.

وأعلن رواد «مخضرمون» مشاركتهم، من بينهم اوين غاريوت الذي طار في مطلع السبعينيات في أول محطة فضاء أمريكية «سكايلاب» والروسي الكسندر ايفانتشينكوف و جان لو كريتيان وهو أول فرنسي سافر إلى الفضاء.

وتشارك أيضا رائدات فضاء مثل جولي باييت حاكمة كندا العامة الجديدة وكلوي هاينيريه وهي وزيرة فرنسية سابقة.

وسيتمثل الجيل الجديد من رواد الفضاء خصوصا بالفرنسي توما بيسكيه الذي عاد في حزيران/يونيو من مهمة من ستة أشهر في محطة الفضاء الدولية.