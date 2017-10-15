﻿القضاء على أنثى نمر «آكلة للحوم البشر»

نيودلهي ـ أ ف ب: قضت أنثى نمر بصعقة كهربائية بعدما تسببت بمقتل أربعة أشخاص في وسط الهند، على ما أعلن مسؤول محلي الأحد بعد يومين على إصدار أمر رسمي بالقضاء عليها.

فقد طلبت محكمة في ولاية ماهاراشترا الجمعة القضاء على هذه النمرة البالغة من العمر سنتين بعد تسببها في وفاة شخص رابع.

وقال ريشيكيش رانجان من محمية «بنش تايغر ريزرف» إن أنثى النمر «قضت بصعقة كهربائية عند الثانية والنصف بعد منتصف ليل السبت. لقد استرجعنا جيفتها» لافتا إلى أن السكان المحليين أقاموا سياجا للاحتماء من الحيوانات المتوحشة خصوصا الخنازير البرية. وكانت هذه النمرة المسماة «كالا» (أي «السوداء» باللغة الهندية) قد وقعت في الأسر في تموز/يوليو بعدما قضت على قرويين اثنين وتسببت بجرح أربعة آخرين في براهمابوري في ولاية ماهاراشترا.

ووضع لها سوار مع جهاز بث يعمل بالموجات الصوتية قبل إطلاقها في محمية بور. غير أنها عاودت هجماتها على البشر وتسببت بمقتل شخصين.