﻿بعد اليوغا.. التأمل للجميع

نيويورك ـ أ ف ب: تغادر جوليا لاينز (31 عاما) عصرا مركز عملها في مانهاتن في ساعة الذروة متوجهة إلى ملاذها اليومي.. نصف ساعة من التأمل.

ففي نيسان/أبريل 2016 اكتشفت لاينز المسؤولة في مصرف استثمارات، الشركة الناشئة «مندفل» فتخلت عن اليوغا واعتنقت التأمل الذي ساهم أعضاء فرقة «بيتلز» في نشره في الغرب لدى عودتهم من الهند في نهاية الستينيات. والتأمل الديني او الروحي يضم ملايين الأتباع عبر العالم. وتقول جوليا لاينز وهي تحمل فنجان شاي بعد جلستها اليومية «أمارس التأمل بانتظام خمس مرات في الأسبوع في جلسات من 30 دقيقة». وتوضح «أحتاج إلى بعض الوقت لأسترخي ففي هذه المدينة نركض دائما من مكان إلى آخر. هذا الأمر يزيد من سعادتي ويساعدني على اتخاذ قرارات حكيمة أكثر».

في الولايات المتحدة كانت شهادات كهذه لفترة طويلة حكرا على مثقفين ومشاهير. إلا أنها باتت الآن تسمع في كل الأوساط، في المستشفيات حيث بات التأمل معتمدا في مواجهة أمراض خطيرة وفي المدارس التي تقترحه على الأطفال، فضلا عن المسلسلات المتلفزة.

وأسباب هذه الحماسة كثيرة من بينها تراجع التردد إلى أماكن العبادة وطغيان وسائل التواصل وإدمان الإنترنت فضلا عن تأكيد الأوساط العلمية لمنافع التأمل…

يسهم كل ذلك في تحفيز «سوق» التأمل التي تشهد فورة في المدن الأمريكية، وفي إتاحة هذه الممارسة التي يعتبرها بعضهم اساسية لصحة الدماغ إذ تجمع بين تمارين التركيز والتنفس وإدراك الذات. وإتاحة هذه الممارسة تمر أولا عبر الشركات. فعدد متزايد من الشركات في سيليكون فاليي وفي أوساط المال فضلا عن شركات تقليدية أكثر، تعرض على موظفيها جلسات تأمل لثقتها بمنافع هذه الممارسة على عمل الشركة على المدى الطويل.

وأطلقت ايميلي فليتشر الممثلة السابقة التي تحولت مدربة تأمل في عام 2012عرضا خاصا للشركات يشهد إقبالا كبيرا منذ 18 شهرا.

فقد بدأت بـ 150 تلميذا في السنة الأولى لتصل الآن الى أكثر من سبعة آلاف. وهي تأمل أن تجذب عشرات الآلاف من اتباع التأمل من خلال حصص عبر الغنترنت، ولا سيما في مدن متوسطة مثل كليفلاند (أوهايو) وتالاهاسي (فلوريدا).

وتوضح مؤسسة شركة «زيفا ميدتايشن»، «في غالب الأحيان أمرن أولا رئيس مجلس إدارة الشركة الذي يبدأ بإدراك المنافع ويدعوني بعد ذلك للقيام بعرض في شركته».

ويشارك الموظفون على أساس طوعي «لأسباب أنانية جدا أحيانا مثل تحسين القدرة على الكلام علنا والتقرب أكثر من رئيس الشركة وكسب المزيد من المال وتحسين الحياة الجنسية» على ما تؤكد ايميلي فليتشر البالغة 38 عاما.

وتلقى تطبيقات التأمل المخصصة للهواتف الذكية نجاحا كبيرا.

ومن أشهرها «هيدسبايس» التي حملت أكثر من 11 مليون مرة في الربيع وتضم أكثر من 400 ألف شخص بموجب اشتراك مدفوع.