﻿دعوة عبر «تويتر» للإبلاغ عن التحرشات الجنسية

باريس ـ أ ف ب: حققت دعوة للتنديد بحالات التحرش الجنسي رواجا كبيرا عبر «تويتر» خلال الساعات الماضية في فرنسا إذ انتشر وسم استخدمته نساء كثيرات للإبلاغ عن تجاربهن في هذا المجال في حمأة فضيحة المنتج هارفي واينستين في الولايات المتحدة.

وقد أطلقت هذه الدعوة الصحافية الفرنسية ساندرا مولر التي دعت في تغريدة لها إلى الإدلاء بشهادات «بالأسماء والتفاصيل عن تحرش جنسي واجهتموه في العمل».

وقد نشرت مضمون كلام توجه به رئيسها السابق في العمل يتضمن ايحاءات جنسية فاضحة، مع ذكر اسمه. ومذاك، تعج صفحات مشتركي «تويتر» في فرنسا بشهادات من نساء يبلغن فيها عن محاولات تحرش جنسي من رؤسائهن في العمل أو عن عمليات تحرش في الشارع لدرجة أن هذا الموضوع حصد أكبر عدد من التعليقات عبر «تويتر» في فرنسا.

وإضافة إلى التعديات الجسدية أو اللفظية في أماكن العمل، تطرق كثيرون إلى حالات تحرش في الحياة اليومية بما يشمل تحرشات جنسية في وسائل النقل وكلاما فاضحا.

وأثارت هذه التغريدات تعاطفا من رجال أعربوا عن استنكارهم لهذه الممارسات وفي المقابل شهادات مضادة عن حالات تحرش ارتكبتها نساء في حق رجال.