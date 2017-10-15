﻿شيرين عبد الوهاب ممنوعة من الغناء في السعودية

الرياض ـ أ ف ب: أعلنت «الهيئة العامة للترفيه» المسؤولية عن تنظيم النشاطات الترفيهية في المملكة السعودية إلغاء فقرة غنائية للمغنية المصرية شيرين عبد الوهاب ضمن حفل خيري في الرياض بسبب عدم تقدم الجهة المنظمة بطلب للحصول على ترخيص.

وكان من المقرر أن تقدم المغنية فقرتها، في حدث نادر في العاصمة السعودية، ضمن حفل العشاء الخيري السنوي الذي تقيمه جمعية دعم الأطفال المرضى بالسرطان «سند» وذلك في نهاية تشرين الأول/أكتوبر الحالي.

وأعلنت صحف سعودية عن الفقرة الغنائية الأسبوع الماضي، ونقلت عن رئيسة الجمعية الخيرية ريم الحجيلان تأكيدها أن ضيوف العشاء جميعهم من النساء، وأن أسعار البطاقات تتراوح بين ثلاثة آلاف ريال سعودي (نحو 800 دولار) و10 آلاف ريال (نحو 2400 دولار).