الحوثيون يسيطرون على موقعين للجيش اليمني في شبوة شرقي البلاد

“القدس العربي”- وكالات: سيطر مسلحو جماعة “أنصار الله” (الحوثي)، فجر الإثنين، على موقعين للجيش اليمني في محافظة شبوة، شرقي البلاد.

وقال أحمد المصعبي، مسؤول الإعلام في المقاومة الشعبية بالمنطقة، إن “المليشيات الإنقلابية سيطرت على موقعي العكدة جنوب شرق مدينة عسيلان، وموقع مبنى محكمة المدينة”.

وأضاف المصعبي، في تصريح للأناضول، أن السيطرة على تلك المواقع جاءت “بعد إيام من إقدام الجيش الوطني على إخلائها”، دون أن يوضح سبب إخلائها.

وأشار إلى أن “طيران التحالف العربي استهدف المليشيات بغارة جوية في موقع العكدة”، دون أن يذكر نتائج تلك الغارة.

وأضاف أن هناك “ترتيبات لاستعادة السيطرة على العكده من قبل المقاومة والقبائل”.

وتأتي سيطرة الحوثيين على تلك المواقع نتيجة لهجمات مكثفة تطالها بشكل شبه يومي من قبل مسلحي الجماعة.

وتكمن أهمية تلك المواقع في كونها تهدد الطرق العامة وبقية المناطق التي لا تزال تحت سيطرة الجيش اليمني، وتضعها تحت نيران الحوثيين.

ويسيطر الحوثيون على مديريات “عين” و”بيحان” و”عسيلان”، غربي محافظة شبوة منذ سيطرتهم عليها منتصف العام 2015م، رغم انسحابهم من مدينة “عتق” مركز المحافظة منتصف العام الماضي.