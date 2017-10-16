أمريكا وكوريا الجنوبية تبدأن تدريبات بحرية مشتركة لمواجهة تهديد كوريا الشمالية

“القدس العربي”- وكالات: بدأت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريبات بحرية مشتركة تستمر أسبوعا في المياه الواقعة حول شبه الجزيرة الكورية الاثنين وسط توترات متزايدة بشأن برنامج كوريا الشمالية النووي والصاروخي.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الجنوبية الاثنين إن نحو 40 سفينة للقوات البحرية من البلدين تشارك في التدريبات على الساحلين الشرقي والغربي لشبه الجزيرة الكورية من 16 أكتوبر تشرين الأول وحتى 20 من الشهر نفسه.

ومن بين هذه السفن حاملة الطائرات الأمريكية التي تعمل بالطاقة النووية رونالد ريغان. ووصفت كوريا الشمالية هذه التدريبات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بأنها “تدريب للحرب”.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون يوم الأحد إن الرئيس دونالد ترامب طلب منه مواصلة الجهود الدبلوماسية لتهدئة التوترات المتصاعدة مع كوريا الشمالية قائلا إن “هذه الجهود الدبلوماسية ستستمر حتى إلقاء أول قنبلة”.

وتصاعدت التوترات في شبه الجزيرة الكورية بشدة في الأسابيع الأخيرة بعد أن أجرت بيونغ يانغ سلسلة من تجارب الأسلحة تضمنت سادس وأقوى تجربة نووية في الثالث من سبتمبر أيلول وإطلاق صاروخين فوق اليابان وبعد حرب كلامية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

وقال نائب روسي عاد من زيارة لبيونغ يانغ في وقت سابق من الشهر الجاري إن كوريا الشمالية تستعد لاختبار صاروخ بعيد المدى تعتقد إنه يمكن أن يصل إلى الساحل الغربي للولايات المتحدة.