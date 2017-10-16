فوز الكاتب الإسباني خافيير سييرا بجائزة “بلانيتا” الأدبية للعام 2017

“القدس العربي” – وكالات: فاز الكاتب الإسباني خافيير سييرا بجائزة “بلانيتا” وهي من أهم الجوائز الأدبية باللغة الإسبانية، عن روايته “إل فويغو إنيفيسيبله” (النار غير المرئية) التشويقية حول معنى الكأس المقدسة.

ويروي كتاب التشويق هذا قصة عالم باللغات ينطلق في مغامرة “لحل لغز أصل الكللمة التي غيرت التاريخ الأوروبي في القرن الثاني” أي الكأس المقدسة (هولي غريل بالانكليزية).

والجائزة التي تمنح للمرة السادسة والستين مرفقة بمكافاة مالية قدرها 601 الف يورو.

وقد باع خافيير سيرا الصحافي البالغ 46 عاماً، حوالى ثلاثة ملايين نسخة من كتبه التي ترجمت الى اكثر من 40 لغة في العالم.

وقد شارك في المسابقة هذه السنة 634 روائياً من بينهم 193 من امريكا اللاتينية.

ومن الفائزين السابقين بجائزة “بلانيتا” البيروفي ماريو فارغاس يوسا والاسبانيان ادواردو ميندوسا ومانويل فاسكيث مونتالبان.

وقد اعلنت “دار “بلانيتا “للنشر وهي الاهم في أوساط اللغة الاسبانية، قبل ايام انتقالها من برشلونة بسبب الغموض الناجم عن الاستفتاء المتعلق باستقلال كاتالونيا الذي أجري في الاول من تشرين الاول/اكتوبر واعتبره القضاء الاسباني غير قانوني.