فيتنام تستعد للإعصار خانون بعد مقتل 72 شخصا بسبب الفيضانات

“القدس العربي”- وكالات: أعلنت وكالة الحماية من الكوارث في فيتنام استعداد البلاد للإعصار خانون الاثنين بعد الفيضانات المدمرة التي شهدتها المناطق الشمالية والوسطى من البلاد الأسبوع الماضي وأودت بحياة 72 شخصا.

ووصف تلفزيون فيتنام الذي تديره الدولة الفيضانات التي وقعت الأسبوع الماضي بأنها الأسوأ منذ سنوات بعد أن غمرت آلاف المنازل بالمياه. وانهار 200 منزل آخر ومازالت عدة بلدات معزولة بسبب مياه الفيضانات.

وألحقت الفيضانات أضرارا أيضا بأكثر من 54300 فدان أرز.

وفيتنام هي ثالث أكبر مصدر للأرز في العالم وثاني أكبر منتج للبن على الرغم من أن الفيضانات لم تؤثر على حزام البن فيها.

وفيتنام عرضة للعواصف والفيضانات المدمرة بسبب سواحلها الطويلة. وتسبب إعصار في دمار هائل بالأقاليم الوسطى الشهر الماضي.