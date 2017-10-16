البنتاغون: سفن لحلف الأطلسي تجري تدريبا دفاعيا قرب اسكتلندا

“القدس العربي”- وكالات: أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن سفنا حربية من ثماني دول بحلف شمال الأطلسي شاركت في مناورات للدفاع عن النفس بالذخيرة الحية لسفن وأنظمة صواريخ قرب اسكتلندا يوم الأحد.

وقامت سفن من كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا وبريطانيا والولايات المتحدة بالتدريب على التصدي لصواريخ متوسطة المدى بالإضافة إلى صواريخ كروز مضادة للسفن.

وقال البنتاغون إن السفينة الأمريكية دونالد كوك نجحت في اعتراض صاروخ متوسط المدى بصاروخ موجه من طراز ستاندرد ماسايل-3 بلوك إي بي خلال التدريب.

وأُطلقت سفن إسبانية وهولندية من بين السفن المشاركة في تدريبات “الدرع الواقي” ثلاثة صواريخ كروز مضادة للسفن.

وبدأت هذه التدريبات في 24 سبتمبر أيلول ومن المقرر أن تنتهي يوم الأربعاء. وقال البنتاغون إن من المزمع إجراء هذه التدريبات كل سنتين وتهدف إلى طمأنة الحلفاء وردع الخصوم وإظهار التزام الولايات المتحدة بالدفاع الجماعي عن حلف شمال الأطلسي.