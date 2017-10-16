 رئيس إقليم كتالونيا يقترح إجراء مفاوضات لمدة شهرين حول الاستقلال عن إسبانيا

“القدس العربي” – وكالات: قال رئيس إقليم كتالونيا ،كارلوس بوجديمون، في خطاب أرسله لرئيس الوزراء الإسباني ،ماريانو راخوي، إنه يتعين إجراء مفاوضات حول استقلال كتالونيا عن إسبانيا “على مدار الشهرين المقبلين”.

وأضاف :”خلال الشهرين المقبلين، هدفنا الرئيسي هو دعوتكم إلى الحوار” ،والسماح لوسطاء “دوليين وإسبان وكتالونيين بفتح طريق للتفاوض”.

وفي خطابه الذي اطلعت وكالة الأنباء الألمانية عليه ، لم يذكر بوجديمون بوضوح ما إذا كان إقليمه قد أعلن الاستقلال رسمياً عن إسبانيا، بل أشار إلى أن برلمان كتالونيا يمتلك “تفويضاً ديمقراطياً” لأخذ الخطوة بعد الاستفتاء المثير للجدل الذي أجري في أول تشرين أول/ أكتوبر.

وكان راخوي قد أمهل بوجديمون حتى الساعة العاشرة صباح الاثنين (0800 بتوقيت جرينتش) لتوضيح هذه المسألة ، وإلا يواجه عقوبات من مدريد ، وذلك بعد أن قال الزعيم الكتالوني في العاشر من تشرين أول/أكتوبر إن إقليمه له الحق في الانفصال لكنه سوف يجمد هذه الخطط من أجل التفاوض.