وزيرة الدفاع الإيطالية تزور قطر والكويت

“القدس العربي”- وكالات: تبدأ وزيرة الدفاع الإيطالية، روبرتا بينوتي، الإثنين، جولة خليجية تشمل قطر والكويت.

وقال بيان صادر عن الوزارة، إن الجولة “تندرج في إطار التعاون مع الدولتين الخليجيتين اللتين تعتبران ذات أهمية رئيسية في مجال الدفاع مع إيطاليا”.

ومن المقرر أن تجتمع بينوتي في الدوحة، مع نظيرها القطري خالد بن محمد في العطية ومسؤولين أمنيين آخرين، حسب البيان.

وفي الكويت تجري الوزيرة الإيطالية محادثات مع نظيرها الشيخ محمد خالد الحمد الصباح، ثم تقوم بزيارة تفقدية للقوة الجوية الإيطالية المرابطة في دولة الكويت في إطار التحالف الدولي ضد تنظيم داعش.

وكان وزير الخارجية والتعاون الدولي، أنجيلينو ألفانو، وقع في 2 أغسطس/ آب الماضي خلال زيارة إلى قطر، صفقة لبيع 7 وحدات بحرية إلى قطر قيمتها 5 مليارات يورو.

جدير بالذكر أن الوزيرة بينوتي والوزير العطية، وقعت مذكرة تفاهم حول التعاون في القطاع البحري بين البلدين في يونيو/ حزيران 2016 في روما.