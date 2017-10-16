قوات سوريا الديمقراطية تخوض معارك هي “الأقوى” ضد تنظيم الدولة في الرقة

“القدس العربي”- وكالات: تخوض قوات سوريا الديمقراطية، تحالف فصائل كردية وعربية، معارك هي “الأقوى” ضد تنظيم “الدولة الاسلامية” (داعش) في مدينة الرقة في هجومها الأخير ضد جيوب الجهاديين المتبقية في معقلهم الأبرز سابقا، وفق ما قالت متحدثة الاثنين لوكالة فرانس برس.

وقالت المتحدثة باسم حملة “غضب الفرات” جيهان شيخ أحمد لفرانس برس عبر الهاتف “تخوض قوات سوريا الديمقراطية حاليا معارك هي الاقوى في مدينة الرقة”، مشيرة إلى أنهن “من خلال هذه المعركة سيكون انهاء الوجود الداعشي وهذا بحد ذاته يعني اما موت داعش أو استسلامه، أي القضاء عليه” في كلا الحالتين.

واعلنت قوات سوريا الديمقراطية الاحد عن الهجوم اأخير لانهاء وجود تنظيم الدولة الاسلامية في الرقة، والذي لا يزال يتحصن في مواقع عدة في وسط وشمال المدينة بينها احياء الاندلس والبدو كما في الملعب البلدي والمستشفى الوطني.

واوضحت شيخ أحمد أن “عناصر داعش المتبقين يقاومون خاصة ان جرى التحضير منذ زمن طويل للمعركة” في الاحياء الذين لا يزالون يتواجدون فيها شمال المدينة مثل حيي المطحنة والاندلس.

واضافت أن تنظيم “الدولة الاسلامية” كان يتوقع المعركة على هذه الجبهة وبالتالي فانها “مناطق محصنة ومزروعة بالغام كثيفة”.

ومنذ اعلانها المرحلة الاخيرة من المعركة الاحد، حققت قوات سوريا الديمقراطية تقدما وتمكنت من السيطرة على حي البريد (شمال غرب)، وفق شيخ احمد التي اشارت الى ان القوات تسعى اليوم “لتحرير حيي الاندلس والمطار” (شمال).

ويأتي الهجوم الاخير بعدما خرج السبت نحو ثلاثة آلاف مدني الى مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية بموجب اتفاق بين مجلس الرقة المدني ووجهاء العشائر ومقاتلين محليين من تنظيم الدولة الاسلامية.

وخرج بموجب الاتفاق ايضا 275 شخصا بين مقاتلين سوريين في صفوف التنظيم المتطرف وافراد من عائلاتهم من دون ان تعرف وجهتهم حتى الآن.

وباتت مدينة الرقة، “خالية تماما من المدنيين الذين كان يأخذهم داعش دروعا بشرية”، وفق ما كان قال المتحدث باسم قوات سوريا الديموقراطية طلال سلو لفرانس برس الاحد.

واوضح سلو “لم يعد هناك سوى 250 إلى 300 ارهابي اجنبي من الذين قرروا متابعة القتال حتى آخر لحظة. وبقي معهم افراد من عائلاتهم” في الرقة.