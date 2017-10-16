الاحتلال الاسرائيلي يهدم 4 منازل فلسطينية شرقي القدس

“القدس العربي” – وكالات: هدمت جرافات عسكرية إسرائيلية، الاثنين، أربعة منازل فلسطينية في تجمّع “جبل البابا”، شرقي القدس المحتلة، بدعوى البناء بدون ترخيص.

وقال عطا الله الجهالين، أحد سكان تجمع (جبل البابا)، الواقع قرب بلدة العيزرية شرقي القدس، في اتصال هاتفي مع وكالة “الأناضول” إن قوة عسكرية إسرائيلية داهمت الحي، وشرعت بعمليات هدم طالت أربعة منازل مشيدة من الصفيح.

وأضاف الجهالين، إن عملية الهدم تسببت بتشريد العائلات التي كانت تقطنها.

وأِشار إلى أن سكان المنطقة مهددون بهدم مساكنهم بدعوى البناء بدون ترخيص، رغم أنهم يسكنون في الموقع منذ ما قبل احتلال إسرائيل للضفة الغربية.

وقال:” يسكن في التجمع 56 عائلة، مساكنها ومنشآتها مهددة بالهدم والترحيل، لصالح ضم المنطقة لمستوطنة معاليه أدوميم الإسرائيلية”.

وعادة ما تقوم السطات الإسرائيلية بعمليات هدم مساكن فلسطينية بدعوى البناء بدون ترخيص في مناطق مصنفة “ج” حسب اتفاق أوسلو الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل عام 1993.

وتشكّل المنطقة “ج” أكثر من 60% من مساحة الضفة الغربية وتقع تحت المسؤولية الإسرائيلية المدنية والأمنية الكاملة وتنتشر المستوطنات الإسرائيلية فيها.

الاحتلال يعتقل 15 فلسطينياً في الضفة الغربية

اعتقل الجيش الإسرائيلي، 15 فلسطينياً في الضفة الغربية، خلال ساعات الليلة الماضية.

وقال الجيش في تصريح مكتوب أرسل نسخة منه لوكالة الأناضول، إنه اعتقل الفلسطينيين بشبهة “الضلوع بنشاطات إرهابية شعبية”.

ويبلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية نحو 6400 معتقل، بحسب بيانات فلسطينية رسمية.

وينفذ الجيش الإسرائيلي حملات اعتقال ليلية شبه يومية في الضفة الغربية.