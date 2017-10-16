الجيش الإسرائيلي يغير على بطارية للدفاعات الجوية شرق دمشق

“القدس العربي” – وكالات: أعلن الجيش الإسرائيلي الإثنين، أن مقاتلاته، أغارت على بطارية للدفاعات الجوية شرق دمشق.

وقال متحدث عسكري إسرائيلي، إن مقاتلات إسرائيلية أغارت صباح اليوم على بطارية للدفاعات الجوية في موقع رمضان، شرق دمشق، بعد اطلاقها صاروخ “أرض-جو”، على طائرة عسكرية إسرائيلية في الأجواء اللبنانية.

وقال أفيخاي أدرعي ، المتحدث بلسان الجيش ألإسرائيلي ، في تصريح مكتوب أرسل نسخة منه لوكالة الأناضول:” أغارت مقاتلات إسرائيلية على بطارية للدفاعات الجوية في موقع رمضان الواقع 50 “كيلومتر شرق دمشق”، بعد إطلاقها صاروخ أرض-جو من طراز sa-5 على طائرة سلاح الجو، كانت في مهمة تصوير اعتيادية في الأجواء اللبنانية صباح اليوم”.

وأضاف إن الطائرات الإسرائيلية “عادت الى قواعدها بسلام”.

وقال أدرعي:” نؤكد أن الصاروخ السوري لم يشكل أي تهديد على طائراتنا”.

وأضاف المتحدث العسكري الإسرائيلي:” نُحمّل النظام السوري مسؤولية اي إطلاق نار من الاراضي السورية باتجاه قواتنا، ونعتبر إطلاق الصاروخ على طائرتنا بمثابة استفزازاً سورياً”.

وتابع:” ليست هناك أي نية للتصعيد، ومن جانبنا الحدث انتهى رغم استعدادنا لأي تطور”.

ونادراً ما يعلن الجيش الإسرائيلي عن غارات ينفذها في سوريا، رغم التقارير عن العديد من الهجمات.