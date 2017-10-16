 رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث عملية السلام والمصالحة مع المبعوث الأمريكي غرينبلات

“القدس العربي” – وكالات: بحث رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، الاثنين، “التطورات السياسية والاقتصادية”، مع المبعوث الأمريكي الخاص لعملية السلام جيسون غرينبلات.

وقالت رئاسة الوزراء الفلسطينية، في بيان صحافي تلقت وكالة الأناضول نسخة منه اليوم، إن الحمد الله اجتمع في مكتبه مع غرينبلات، بحضور القنصل الامريكي العام في القدس دونالد بلوم، ومديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في فلسطين مونيكا أولسن.

وأكد رئيس الوزراء على أهمية “جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إحياء عملية السلام ما بين فلسطين واسرائيل، والعمل على ايجاد حل سلام عادل وشامل ما بين الطرفين”.

وجدّد الحمد الله التأكيد على أن العائق الأساسي أمام عملية السلام هو “الاحتلال الإسرائيلي والتوسع الاستيطاني”، بحسب البيان.

كما طالب الإدارة الأمريكية بالضغط على إسرائيل لوقف الاستيطان، وتمكين الفلسطينيين من الاستثمار في المناطق المصنفة “ج” حسب اتفاق أوسلو الموقع بين منظمة التحرير وإسرائيل عام 1993.

وتسعى الإدارة الأمريكية إلى إحياء المفاوضات، التي توقفت منذ أبريل/نيسان 2014، بعد رفض إسرائيل وقف الاستيطان والإفراج عن معتقلين قدامى في السجون الإسرائيلية.