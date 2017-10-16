إريكسن لاعب توتنهام: لا نخشى ريال مدريد في دوري الأبطال

(رويترز): قال كريستيان إريكسن لاعب وسط توتنهام إن فريقه يملك امكانات كبيرة ولا يخشى مواجهة ريال مدريد في اسبانيا يوم الأربعاء بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل الدولي الدنمركي هدف الفوز 1- صفر على بورنموث في الدوري الممتاز يوم السبت ويسعى إريكسن لتقديم مباراة قوية أخرى أمام بطل أوروبا في سانتياجو برنابيو.

وقال إريكسن لوسائل إعلام بريطانية “تحتاج إلى لاعبين ممتازين وإلى الثقة. أعتقد اننا نملكهما معا ولا نخشى ريال مدريد”.

وتابع “لم أحقق أي انتصار هناك حتى الآن ولذلك نحتاج إلى تغيير بعض الامور. إنه ملعب مميز في مكان مميز.

“اللعب أمام ريال يحمل مذاقا خاصا دائما لاي لاعب كرة قدم بسبب تاريخه الطويل والنجوم التي يملكها ولذلك سيكون اختبارا جيدا لنا لنقف على مدى تطورنا”.

وسيسعى توتنهام، الذي يتساوى بست نقاط مع ريال في صدارة المجموعة الثامنة، للثأر من هزيمته 4-صفر في اخر مرة التقى فيها الفريقان في مدريد في موسم 2010-2011.

وانتقل لاعبان كانا ضمن تشكيلة توتنهام في هذه الخسارة وهما جاريث بيل ولوكا مودريتش إلى العملاق الاسباني بينما اصبح توتنهام يفاخر ببطل جديد هو هاري كين.

وسجل مهاجم انجلترا خمسة أهداف في مباراتين بدوري الأبطال وستة أهداف في الدوري الممتاز لكن إريكسن شدد على ان توتنهام ليس فريق الرجل الواحد كما المح بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي.

وقال “بالطبع لا أحد يرغب في أن يطلق علينا لقب فريق الرجل الواحد”.

وتابع “أعتقد اننا أثبتنا ذلك خلال المواسم القليلة الماضية. نعرف بعضنا البعض جيدا جدا”.

وتابع “هناك علاقة قوية تجمع بين اللاعبين وتسود أجواء طيبة في التدريبات وخلال المباريات”.