بعد نجاحها مع رونالدو.. زيدان يبدأ تطبيق استراتيجية التناوب الشهيرة مع مودريتش

(د ب أ): قالت صحيفة “أ س″ الأسبانية أن اللاعب الكرواتي لوكا مودريتش، نجم وسط ريال مدريد، يتبع استراتيجية “التناوب” التي طبقها المدير الفني للفريق، الفرنسي زين الدين زيدان، في الموسم الماضي مع اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو من أجل الحفاظ على جاهزيته الذهنية والبدنية في الأمتار الأخيرة من الموسم.

وغاب مودريتش يوم السبت الماضي عن مباراة ريال مدريد أمام مضيفه خيتافي استعدادا لمباراة النادي الملكي المرتقبة أمام توتنهام الإنجليزي غدا الثلاثاء في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويبدو أن استراتيجية “التناوب” الخاصة باللاعب الكرواتي ستعتمد على طريقة محددة وهي عدم المشاركة في المباراة التي تسبق إحدى لقاءات بطولة دوري أبطال أوروبا.

ولم يشارك مودريتش (32 عاما) في مباراة خيتافي، التي انتهت بالتعادل 1 / 1، كما لم يخض مباراتي فريقه أمام كل من ألافيس وليفانتي، حيث جاءت المباراة الأولى بعد فترة التوقف الدولي وقبل مباراة ريال مدريد أمام بروسيا دورتموند الألماني في دوري الأبطال، فيما كانت الثانية قبل مباراة ابويل نيقوسيا القبرصي بنفس البطولة.

وظهر صاحب القميص رقم 10 بشكل رائع أمام ابويل نيقوسيا، كما تألق أيضا في مباراة دورتموند وصنع الهدف الثالث لفريقه الذي سجله رونالدو لتنتهي المباراة بفوز ريال مدريد 3 / 1.

ويرغب زيدان في الحفاظ على اللياقة البدنية لأحد أبرز لاعبيه الأساسيين في وسط الملعب لأطول وقت ممكن.

وعلى النقيض مما حدث مع رونالدو، وصل مودريتش إلى المراحل الأخيرة من الموسم الماضي منهكا فقد اضطر زيدان إلى إراحته في ثلاث مباريات خلال الأسابيع الثمانية الأخيرة من الدوري الأسباني.

يذكر أن مودريتش غاب عن تسع مباريات في موسم 2017/2016 بسبب تعرضه للإصابة ثلاث مرات.