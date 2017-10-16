تنظيم الدولة يعلن مسؤوليته عن إطلاق صاروخين على إسرائيل

“القدس العربي”- وكالات: أعلن تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) المتشدد الاثنين مسؤوليته عن إطلاق صاروخين على إسرائيل انطلاقا من شبه جزيرة سيناء المصرية الأحد.

وقال التنظيم في بيان نشر على الانترنت إن ولاية سيناء أطلقت صاروخين من طراز (غراد) على مدينة أشكول بجنوب إسرائيل الأحد.

وكانت جماعة متشددة تنشط في شمال سيناء أعلنت مبايعتها لتنظيم الدولة “داعش” عام 2014 وغيرت اسمها إلى ولاية سيناء.

وقد دوت صفارات الإنذار في جنوب إسرائيل الليلة الماضية وقال الجيش الإسرائيلي إن صاروخين أطلقا من سيناء على إسرائيل. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار.