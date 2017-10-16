رونالدينيو: لقد رحلت عن برشلونة بمحض إرادتي

(د ب أ): فجر اللاعب البرازيلي السابق رونالدينيو غواتشو مفاجأة من العيار الثقيل بعدما أكد في تصريحات إعلامية أنه هو من اتخذ قرار الرحيل عن نادي برشلونة الأسباني عندما قرر رئيس النادي آنذاك، خوان لا بورتا، تعيين جوسيب جوارديولا مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم.

ونقلت صحيفة “ماركا” الأسبانية عن اللاعب البرازيلي قوله: “لقد كنت أنا من قرر الرحيل عن برشلونة، لقد كنت قد أنجزت أهدافي وكنت أحتاج إلى تغيير، علاقتي بجوارديولا كانت طيبة دائما وكنت أعمل مع شقيقه في نايكي (شركة للملابس الرياضية)”.

وجاءت تصريحات رونالدينيو متناقضة مع الرواية الشهيرة لرحيله عن برشلونة إلى إيه سي ميلان الإيطالي، فقد أكد بيب جوارديولا في اليوم الأول له على رأس القيادة الفنية لبرشلونة أن دور رونالدينيو وديكو وصامويل ايتو، الثلاثي الذي كان يعتمد عليهم المدرب الأسبق للفريق، الهولندي فر انك ريكارد، قد انتهى.

ويرى رونالدينيو أن رحيله عن برشلونة لم يعن تدهور مسيرته الاحترافية، وأضاف قائلا: “ليس حقيقيا أنني فقدت شغفي بكرة القدم، بعدما رحلت عن برشلونة استمررت في تحقيق الفوز، لقد فزت بكأس ليبيرتادوريس مع أتلتيكو مينيرو، ولم أخسر مع فلامنجو طوال سبعة أشهر ثم خضت النهائي الأول لكويريتارو في تاريخه، لم أندم على شيء”.

وأصبح رونالدينيو سفيرا لبرشلونة، منذ شباط/ فبراير الماضي، بالإضافة إلى حصوله على لقب أفضل أساطير برشلونة، وهو الفريق المكون من اللاعبين القدامى للنادي الكتالوني.