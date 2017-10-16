موغيريني ستزور واشنطن مطلع الشهر المقبل للدفاع عن الإتفاق النووي الإيراني

“القدس العربي” – وكالات: أعلنت وزيرة خارجية الإتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني الاثنين، انها ستزور واشنطن مطلع الشهر المقبل للدفاع عن الإتفاق النووي الإيراني بعدما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب منه.

وقالت موغيريني انها ستكون في واشنطن في مطلع تشرين الثاني/نوفمبر، لحث أعضاء الكونغرس الأمريكي على عدم الإنسحاب من الإتفاق التاريخي المبرم عام 2015 والذي يحد من انشطة ايران النووية مقابل رفع بعض العقوبات عنها.