نقل الممثل جيرارد باتلر للمستشفى بعد اصطدام سيارة بدراجته البخارية

“القدس العربي” – وكالات: نقل الممثل الشهير جيرارد باتلر للمستشفى عقب تعرضه لحادث مروري.

وأفاد موقع تي ام زد المعني بأخبار المشاهير بأن سيارة صدمت جيرارد (47 عاماً) الذي كان يستقل دراجته البخارية في لوس انجليس.

وقال مصدر للموقع إنه يعتقد أن إصابة جيرارد ليست خطيرة.

وأضاف “من حسن حظه أنه لم يصب بكسر، ولكن مجرد كدمات “.

وأوضح المصدر أن أحد الأشخاص اتصل بالإسعاف لنقل جيرارد للمستشفى بعد وقوع الحادث.

ويشار إلى أنه من المقرر عرض أحدث أفلام جيرارد” جيوستورم” الأسبوع المقبل.