لميس الحديدي: الرجال المصريون “رايحين يلعبوا بذيلهم” ويتفرجوا على الروسيات

لندن – “القدس العربي”:

في تصريح اعتبره المصريون “مقززا” وفيه كثير من التعميم، قالت الإعلامية المصرية لميس الحديدي تعليقا على مشاركة مصر في كأس العالم في روسيا، إن المصريين الذين يتحضرون للسفر لتشجيع المنتخب المصري، هم في الحقيقة (الرجال تحديدا)، ذاهبين كي “يلعبوا بذيلهم في روسيا”.

وانتقد المستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي كلام حديدي، وكتبت سعاد: “هذا كلام مقرف. يعني أي يا ست لميس، الرجالة بتعتنا رجالة وسخة؟، كده عايزة تقولي”. فيما كتب جمال: “عيب يا ست لميس تعطي صورة عننا كده”.

وقالت الحديدي خلال برنامجها “هنا العاصمة”، إنّ المشجعين الرجال سعداء بتأهل المنتخب حتى يستمتعوا بجمال المشجعات الروسيات، وقالت: “الرجالة تجهز في الهدوم بتاعتهم مش علشان يروحوا يستمتعوا بتشجيع المنتخب، ولكن علشان يلعبوا بذيلهم في روسيا ويشوفوا ويستمتعوا بجمال المشجعات الروسيات”. وتابعت: “دائما الرجل المصري لديه هدف خفي غير معلن، إحنا رايحين نقعد في المدرجات نشوف البنات الحلوة مش زيّ اللي عندنا”.

ووجهت نصيحة إليهم بالبدء بارتياد النوادي الرياضية حتى يذهبوا إلى روسيا برشاقة كاملة: “عايزة الرجالة يلعبوا رياضة علشان يروحوا بمنتهى اللياقة وشكلهم حلو عشان ما يعِرُّوناش ويكونوا من غير كرش أو بطن، ونشوف رجالة حلوين”.

وقال بعضهم إن كلام الحديدي مليء بالأحكام المسبقة وفيه “تعميم” واضح وغير منصف بحق الرجال المصريين.