ياسمين صبري بدلًا عن هيفاء وهبي في “الديزل”  

لندن – “القدس العربي”: بعد أن كان اسم هيفاء وهبي راسخا في بطولة فيلم “الديزل” مع محمد رمضان، ها هي البطولة تذهب إلى الممثلة المصرية ياسمين صبري، التي باتت اسما بارزا في الوسط الفني حاليا.

وبسبب المشاكل المتراكمة بين وهبي والمنتج محمد السبكي، منعت الفنانة اللبنانية من العمل في مصر، وتم إعلان استبدالها بصبري التي يزداد الطلب عليها في سوق الانتاج العربي والمصري.

ومن المقرّر بدء تصوير الفيلم في الفترة المقبلة. ويعتبر العمل السينمائي هو الثاني الذي يجمع بين ياسمين ورمضان، بعد مسلسل “الأسطورة”، الذي عرض في موسم 2016 الرمضاني وحقّق نجاحا لافتا. فقد جسّدت الممثلة في العمل دور حبيبة رمضان التي تتركه بسبب ظروفه المعيشية، وتختار رجلا آخر من عائلة ثرية.