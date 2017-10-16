بطلة “لعبة العروش” صوفي تورنر تعلن خِطْبَتَها

لندن – “القدس العربي”: في إعلان غير متوقع، أكدت الممثلة البريطانية صوفي تورنر بطلة مسلسل “لعبة العروش” أنها قالت نعم ووافقت على الزواج من الممثل الأمريكي جو جوناس. وتناقل مستخدمون الصورة التي نشرتها تورنر، على حسابها الشخصي في “انستغرام” لخاتم الخِطْبَة.

ونشرت الممثلة التي تؤدي دور “سانسا ستارك” في المسلسل الشهير، صورة كتبت إلى جانبيها أنها قالت “نعم” لمغني فريق DNCE والممثل الأمريكي جو جوناس (28 عاما). وأظهرت الصورة يدها تمسك بيد حبيبها فيما ظهر خاتم الخطبة الماسي الضخم في إصبعها. من جهته، نشر جو الصورة نفسها مقرونة بتعليق: “قالت نعم”.

وصوفي تورنر ممثلة إنكليزية ولدت في 21 فبراير 1996 في نورثامبتون في إنجلترا في المملكة المتحدة. مثلت في مسلسل لعبة العروش وفازت بجائزة أفضل فنانة صغيرة في المسلسل.