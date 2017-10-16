الممثل المصري حسين فهمي: تعرضت لتحرش جنسي وطلبت رجال الأمن  

لندن – “القدس العربي”: في تصريح صادم، أكد الفنان المصري حسين فهمي تعرضه مرارا لحوادث تحرش من نساء. وفي وقت تزداد فيه اليوم، قصص التحرش الجنسي والفضائح المسربة عن مشاهير تعرضوا لحوادث مماثلة، قال الممثل المعروف بوسامته والذي كرمه مهرجان الجونة منذ فترة قريبة، إنه تعرض لتحرش صريح وواضح من نساء داخل مصعد بناية.

وتناقل مستخدمون الفيديو من مقابلة لفهمي مع قناة “أون إي” في برنامج “أنا وأنا”، حيث أكد أنه أثناء وجوده في مصعد مع نساء بعد حفلة عرس، قامت تلك النساء بالاقتراب منه والتحرش به جسديا، فما كان منه إلا أن طلب رجال الأمن للتدخل.

وأوضح الفنان أنه في حياته كلها لم يتحرش بأية سيدة ولا يستطيع حتى “معاكسة أية ست” لأنه لا يعرف، كما قال. وأشار فهمي إلى أن الجمال ليس أول صفة تجذبه إلى النساء كما يظن بعضهم، موضحا: “بالعكس ثقافة السيدة. ثم خفة دمها. تجعلني أقع في حبها”.

ولد فهمي في القاهرة، تخرج من المعهد العالي للسينما عام 1963، درس الإخراج بالولايات المتحدة الأمريكية، وبعد أن عاد اكتشفه حسن الإمام ممثلا فأرجأ مشروع الإخراج كي يعمل ممثلا بين السينما والمسرح والتلفاز.

ومن مسرحياته: (انقلاب أهلًا يا بكوات، إمبراطور عماد الدين، سحلب، كعب عالي) ومن أعماله المتلفزة: (ألف ليلة وليلة، المال والبنون). ولقد تزوج من سيدة من خارج الوسط الفني، ثم من الفنانة ميرفت أمين التي أنجب منها بنتا واحدة، وتولى رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ابتداء من عام 1998 وحتى عام 2000، حصل على جوائز أحسن ممثل عن أفلامه: دمي ودموعي وابتسامتي، الإخوة الأعداء، الرصاصة لا تزال في جيبي، انتبهوا أيها السادة، وجائزة أحسن بحث سينمائي عن علاقة المخرج بالممثل في مهرجان النيلين عام 1983، وله من الأولاد: محمود، نيرة، منة الله، ولقد استطاع أن يكون الفتى الوسيم الذهبي الشعر في الكثير من أفلامه الأولى، ثم أثبت أنه ممثل موهوب من الدرجة الأولى في أفلام من طراز الأخوة الأعداء، والعار.