ثلاجة تلتقط “سيلفي” لنفسها وتسهل “قائمة” ما تحتاجونه

لندن – “القدس العربي”: هل تعلم أن ثلاجتك يمكنها أن يتلقط أيضا صور “السيلفي” وترسلها لك كي توفر عناء تفقد ما فيها ، ابتكار سيجد طريقه سريعا في مطابخنا، حيث أعلنت شركة “سامسونغ” عن تصنيع ثلاجة ذكية يمكنها أن تلتقط صور السليفي لنفسها وترسلها لك كي تعرف محتواها وما ينقصك.

ووفق صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن هذه الثلاجات ستكون متطورة إلى درجة أنها تتيح لمالكيها رؤية ما يوجد في الثلاجة وترسل لهم الصور بشكل سريع وآمن. وذكرت الصحيفة أن الثلاجة تلتقط بنفسها “سناب سيلفي” لما بداخلها وترسلها لتحديد قائمة المشتريات.

وتمتلك ثلاجة “فاميلي هاب” البالغ سعرها 4000 جنيه إسترليني، ثلاث كاميرات لالتقاط صور داخلية لمحتوى كل رف من أرفف الثلاجة على حدة، في كل مرة يفتح ويغلق فيها باب الثلاجة، ثم ترسل الصورة مباشرة إلى هاتف المستخدم.