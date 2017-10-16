المخرج المصري يسري نصرالله يبحث عن عمل كطباخ

لندن – “القدس العربي”: في تصريح اعتبره مستخدمون على مواقع التواصل “محزنا”، أعلن المخرج المصري المعروف يسري نصر الله، أنه سيترك المهنة متوجها إلى “العمل طباخًا”.

ودَوّن نصرالله على “تويتر”: “لتعثر أوضاع الإنتاج السينمائي ولممارسات احتكارية يمارسها بعضهم، مخرج سينمائي لامع خبرة 30 سنة سينما و50 سنة طبيخ، يبحث عن عمل طباخ”.

وكان آخر أفلام نصر الله “الماء والخضرة والوجه الحسن”، الذي شارك في بطولته ليلى علوي ومنة شلبي وباسم سمرة وصابرين وكوكبة من النجوم.

ونصرالله هو مخرج مصري. ولد في القاهرة عام 1952 لعائلة قبطية. درس الاقتصاد في جامعة القاهرة، ثم درس السينما في المعهد العالي للسينما في القاهرة سنة 1973. عمل ناقدا سينمائيا في صحفية “السفير” اللبنانية، ومساعد مخرج في بيروت. كما عمل مساعد مخرج مع يوسف شاهين في فيلمي “وداعا بونابرت” و”حدوتة مصرية” 1981، مع فولكر شلوندرف في فيلم “المزيف”، ومع عمر أميرالاي في الفيلم التسجيلي “مصائب قوم”.

شارك مع يوسف شاهين في كتابة سيناريو “إسكندرية كمان وكمان” 1989 وفي إخراج القاهرة “منورة بأهلها” 1991. أخرج فيلمه الروائي الطويل الأول “سرقات صيفية” سنة 1990 والثاني “مرسيدس″ سنة 1993 وبعدها “صبيان وبنات” 1995 و فيلم المدينــة 1999 وفيلمه الأسطورى “باب الشمس-الرحيل” و”العودة” 2004 وفيلم جنينة الأسماك 2008 وفيلم “إحكي يا شهرزاد” 2009 ومؤخرا فيلمه “بعد الموقعة” الذي شارك في مهرجان كان السينمائي.