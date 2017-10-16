الشوكولاته” كبيرة الحجم” ستحظر في مستشفيات إنكلترا

لندن – “القدس العربي”: في قرار جديد، أعلنت هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنكلترا “حظر” بيع ألواح الشيكولاته “كبيرة الحجم” داخل المستشفيات والمراكز الصحية.

وذكرت “هيئة الإذاعة البريطانية” (بي بي سي)، أن هذا الحظر، سينفذ وفقا لخطة توجيهية. وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات الصحية سيمون ستيفنز إن ألواح الشيكولاته التي تباع في المستشفيات يجب أن تتضمن 250 سعرا حراريًا بحد أقصى”، وبهذا سيحظر القرار علب الهدايا المقفلة كلها، وستعمل إدارات المستشفيات على دعم هذا القرار وتسهيله وتطبيق خطط مالية للنفاذ إليه.

ووفق “بي بي سي” فإن الخطط المقدمة مع القرار، أن يتم تعديل “عرض وتقديم” الشطائر السندويشات الجاهزة، كي تخفض فيها السعر الحرارية ولا تتجاوز الـ 400، و5 غرامات من الدهون المشبعة، كحد أقصى لكل 100 غرام.