ستيرلينغ يكشف كواليس اجتماعه السري بغوارديولا

“القدس العربي”: تعمد جناح مانشستر سيتي رحيم ستيرلينغ كشف كواليس اجتماعه السري بمدربه الكاتلوني بيب غوارديولا في فصل الصيف الماضي، ليُغلق باب الشائعات التي ما زالت تُحاصره وتربط مستقبله بأرسنال، حتى بعد تألقه اللافت بالقميص السماوي منذ البدء هذا الموسم.

وسجل حتى الآن ستة أهداف من مشاركته في ست مباريات في البريميرليغ، وهو الأمر الذي لم يفعله مع السيتزينز في الموسمين الماضيين، فطوال موسمه الأول اكتفى بتسجيل نفس عدد أهدافه في الوقت الحالي، وفي الموسم الثاني هز شباك الخصوم سبع مرات في 33 مباراة، مع ذلك تُحاصره الشائعات أكثر من أي لاعب آخر في الفريق.

وتأكيدًا على عدم صحة ما يُقال حوله في الآونة الأخيرة، قال في المؤتمر الصحفي الذي عقده قبل مواجهة نابوبي في قمة الجولة الثالثة لدوري مجموعات أبطال أوروبا “لست بحاجة للتحدث مع غوارديولا بشأن مستقبلي لأنني تحدثت معه في نفس الأمر الصيف الماضي”.

وأضاف “رغم ما قيل عني، إلا أن الأفكار السلبية لم تُراودني. لم أشعر بالقلق لأن بيب رجل نزيه وكان يتحدث معي بشفافية ووضوح. كنت أعرف جيدًا أنه لو أراد بيعي لفعل ذلك، لذلك لم أفكر في أي شيء بعد حديثي المُطمئن معه، ومنذ ذلك الحين لم أفكر في الشائعات ولو دقيقة واحدة”.

وختم “لقد وقعت على عقد مدته خمس سنوات، والآن اقتربت من الانتهاء من أول عامين ونصف، وأعتقد أن الأمور تسير معي بشكل جيد، وأنا سعيد بالعمل مع مدرب عظيم مثل بيب. بالطبع أريد البقاء هنا لأطول فترة ممكنة، من الواضح أنها سنة استثنائية لي وللفريق أيضًا. حقًا أريد الحفاظ على مستواي ومواصلة العمل الجاد، حتى أذهب إلى كأس العالم وأنا في أفضل حالاتي”.

وكان مانشستر سيتي قد واصل انتصاراته الكاسحة في الدوري الإنكليزي الممتاز، بقهر ستوك سيتي بسبعة أهداف مقابل اثنين في واحدة من مباريات الجولة الثامنة، لينفرد غوارديولا ورجاله بصدارة المسابقة بالوصول للنقطة الـ22 بفارق نقطتين عن غريم المدينة مانشستر يونايتد الذي سقط في فخ التعادل أمام ليفربول بدون أهداف، وفي الوقت ذاته، يتصدر مجموعته السادسة في دوري الأبطال بستة نقاط، ويأتي خلفه نابولي وشاختار دونيتسك بثلاث نقاط لكل فريق، ثم فينورد بدون نقاط في ذيل المجموعة.