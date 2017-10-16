تنظيم “الدولة” يسلم أغلب أحياء دير الزور الشرقية لقوات النظام السوري

“القدس العربي” ـ (وكالات)

سلم تنظيم الدولة الإسلامية أغلب أحياء مدينة دير الزور، الواقعة تحت سيطرته، لقوات النظام السوري، التي أمنت انسحاب مقاتليه إلى ضفة النهر الشرقية.

وقال مدير شبكة فرات بوست الإعلامية، أحمد الرمضان إن “مسلحي داعش سلموا أحياء شارع بورسعيد والرصافة والطحطوح المطار القديم والخسارات والكنامات بدون قتال، وانسحبوا إلى حويجة كاطع، ومنها إلى قرية الجنينة شرق نهر الفرات التي لا زالت تحت سيطرة التنظيم”.

وأكد الرمضان أن “الأحياء التي سلمها تنظيم داعش لقوات النظام لم تدخلها قوات النظام منذ نهاية عام 2011″.

بعد سيطرة القوات الحكومية على تلك الأحياء، يبقى عدد من الأحياء في مدينة دير الزور تحت سيطرة تنظيم داعش، وهي الحميدية والمطار القديم والعرضي وغسان عبود.

وكسرت القوات الحكومية السورية الحصار على مدينة الرقة في الخامس من شهر أيلول/سبتمبر الماضي، وواصلت تقدمها وسيطرت يوم أمس على مدينة الميادين أهم مدن ريف دير الزور الشرقي.