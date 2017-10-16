مجلس الأمن القومي التركي يوصي بتمديد حالة الطوارئ ومقتل جنديين في شمال العراق

“القدس العربي”-(وكالات): أوصى مجلس الأمن القومي التركي برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان، بتمديد حالة الطوارئ في البلاد، حسبما أفادت وكالة الأنباء التركية الرسمية “الأناضول” اليوم الاثنين.

كان قد تم فرض حالة الطوارئ في تركيا في تموز/يوليو من العام 2016، عقب محاولة انقلاب فاشلة قام بها فصيل من الجيش.

ومن الممكن أن يُسفر قرار مجلس الأمن القومي عن تمديد حالة الطوارئ للمرة الخامسة، وهو الأمر الذي يسمح للحكومة بإصدار قرارات بدون الرجوع إلى البرلمان. وتنتهي الفترة الحالية للطوارئ يوم الخميس القادم.

وقد تم فصل أكثر من 150 ألف شخص من وظائفهم في القطاع العام والجيش في ظل مراسيم الطوارئ، بينما تعرض للسجن 50 ألف شخصاً لصلتهم المزعومة برجل الدين المُقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب، ولكن غولن ينفي التهم الموجهة إليه.

وعلاوة على ذلك، صدرت مراسيم للاستيلاء على الشركات وإصدار أوامر بشأن السلامة على الطرق ومكافحة المخدرات.

ويجب أن يوافق البرلمان على هذا التمديد بأغلبية بسيطة، عقب قرار من مجلس الوزراء، الذي من المقرر أن يعقد اجتماعا في وقت لاحق اليوم الاثنين.

ويهيمن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا على المجلس التشريعي، والذي من المقرر أن يصوت على قرار تمديد حالة الطوارئ هذا الأسبوع.

ويقول نقاد، من بينهم أحزاب معارضة، إن حالة الطوارئ تُستخدم لقمع المعارضين، بما في ذلك وسائل الإعلام، ولإضعاف البرلمان.

من جهة ثانية قتل جنديان تركيان اليوم الاثنين، وأصيب 3 آخرون حالة أحدهم خطيرة، جراء هجوم إلمنظمة “بي كا كا” بمنطقة الزاب شمالي العراق.

وأوضح بيان صادر عن رئاسة هيئة الأركان التركية العامة، أن إرهابيي “بي كا كا” فجرّوا قنبلة يدوية بمنطقة الزاب.

وأكد البيان أن اشتباكات اندلعت بين القوات التركية وعناصر “بي كا كا” عقب تفجير القنبلة، وأسفرت عن مقتل جنديين وإصابة 3 آخرين حالة أحدهم خطيرة.

وشدد أن القوات التركية تمكنت من تحييد 8 إرهابيين، في العملية المدعومة جويا.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع منظمة “بي كا كا” وملاحقة عناصرها، جنوبي وجنوب شرقي البلاد، وشمالي العراق، ردًا على هجمات تنفّذها داخل البلاد بين الحين والآخر انطلاقاً من الأراضي العراقية، مستهدفًة المدنيين وعناصر الأمن.