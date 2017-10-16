هروب رجل أعمال متهم بهتك أعراض القاصرات يشعل مواقع التواصل في السودان

لندن-”القدس العربي” : اشتعلت مواقع التواصل في السودان بقضية هروب رجل أعمال معروف في العقد السادس من العمر متهم باستدراج الفتيات الصغيرات، وذلك عبر الاغراء بالأموال. ونشرت صحف سودانية ان الشرطة ضبطت رجل الاعمال الأسبوع الماضي مع آخر ضحاياه من الفتيات في شقة في الخرطوم، ويشير مدونون إالى أن الرجل أطلق سراحه بالضمان عقب تدخل شخصية حكومية. وعقب إطلاق سراحه بالضمان الشخصي نجح المتهم في الهروب إلى دولة الامارات وفقا لمتابعين للقضية.

وكانت شرطة أمن المجتمع تمكنت من ضبط المتهم داخل شقة في حي “أركويت ” في الخرطوم برفقة فتاة غير ان المفاجأة تمثلت في ان من استدرجتها للمتهم شقيقتها الكبرى مقابل “50” ألف جنيه سوداني حوالي (2500) دولارا أمريكيا مقابل فض غشاء بكارة اختها البكر العذراء.

وأقرت شقيقة المُتهمة بالواقعة وبررت الامر بضائقة مالية تمر بها ، بدوره أقر المتهم بارتكابه الجريمة. وبعد اكتمال التحريات وجهت له النيابة تهماً تتعلق بممارسة الفاحشة والرشوة، اذ أن المتهم حاول تقديم رشوة لأفراد الشرطة.

وتم إرسال المتهمة الصغيرة إلى المعمل الجنائي لفحص العذرية وكانت النتيجة تأكيد أن المتهمة مارست عملية جنسية وتم فُض غشاء بكارتها قبل 48 ساعة من توقيت الفحص.

وانشغلت الصحافة بالموضوع حيث أكد صحفيون ان ادراج اسم وزير في القضية مجرد تصفية حسابات وان لا علاقة له بالقضية.

, ونشرت صحيفة “المجهر” السودانية اخر التطورات القضية كاشفة أن رجل الأعمال الهارب ووفقا لمعلومات حصلت عليها أنه ينتهك عذرية الفتيات الصغيرات منذ سنوات طويلة مقابل إغرائهن بالأموال واستغلال ظروفهن المادية، موضحة أنه يستخدم سيدات كوسيط لاستدراج الضحايا بحجة مساعدتهن مادياً، وأكدت المصادر أنه لا يمارس الفاحشة إلا مع الفتيات كاملات العذرية.

وذكرت مصار أن هروب رجل الاعمال تسبب في وقف إجراءات المحكمة، التي كانت مقررة الخميس الماضي.