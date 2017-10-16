بوتين يوقع مرسومًا بفرض عقوبات على كوريا الشمالية

“القدس العربي”- (وكالات): وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، مرسومًا يقضي بفرض عقوبات على كوريا الشمالية، منها تعليق التعاون العلمي التقني بين البلدين.

وقالت قناة روسيا اليوم إن القرار الجديد جاء تنفيذًا للقرار الدولي الصادر في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2016، بعد إجراء بيونغ يانغ تجارب صاروخية نووية.

وينص المرسوم الجديد أيضا، وفق المصدر ذاته، على فرض قيود ضد 11 من مواطني كوريا الشمالية وكذلك 10 شخصيات قانونية.

كما يحدد المرسوم أنواع المواد والتكنولوجيات والسلع التي يحظر تصديرها إلى كوريا الشمالية.

ويقضي المرسوم الرئاسي بتعليق التعاون العلمي التقني بين البلدين (باستثناء التبادل في مجال الطب) إذا كان يمكن أن يساعد على تطوير البرامج المحظورة.

ويشار أن روسيا والصين أيدتا عقوبات الأمم المتحدة ضد بيونغ يانغ، بسبب برامجها النووية والصاروخية، مع تأكيد موسكو أن العقوبات يجب الا تضرّ بالمواطنين العاديين.