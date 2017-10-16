هنية يطلع الرئيس التونسي على مجريات اتفاق المصالحة الفلسطينية 

“القدس العربي”- (وكالات): أطلع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، مساء اليوم الإثنين، الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، على مجريات اتفاق المصالحة الفلسطينية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه هنية مع السبسي تباحثا خلاله بشكل معمق حول التطورات المتعلقة باتفاق المصالحة، بحسب بيان أصدره مكتب قائد حماس.

وقال هنية، إن “جمهورية تونس تعتبر نموذجًا يحتذى به في المنطقة، والشعب الفلسطيني يمر أيضًا بمرحلة توافقية جديدة ولدينا كل الإرادة لإنجاحها”.

من جانبه، أشاد الرئيس التونسي باتفاق المصالحة، قائلًا، بحسب البيان ذاته، إنه “يشكل بداية خير للقضية الفلسطينية”.

وأضاف السبسي “الشعب التونسي اختار التعددية السياسية، وهو ذات الأمر الذي سيغير الأوضاع الفلسطينية -مع الاتفاق الذي تم التوصل إليه- نحو الأفضل”. مؤكدًا جاهزية تونس لتقديم كل ما يلزم لنجاح هذه الخطوة الفلسطينية.

وخلال اليومين الماضيين، أجرى قائد حركة حماس سلسلة اتصالات مع زعماء دول عربية ومسؤولين أطلعهم خلالها على تطورات المصالحة الفلسطينية وتفاصيل الاتفاق الأخير في القاهرة.

وشملت اتصالات هنية الأمير القطري تميم بن حمد آل ثاني، وأمير الكويت صباح الأحمد الصباح، والرئيس السوداني عمر البشير، ونائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

والخميس الماضي، وقعت حركتا فتح وحماس في العاصمة المصرية القاهرة اتفاق مصالحة بحضور وزير جهاز المخابرات المصري، خالد فوزي، بعد يومين من المباحثات.

ونص الاتفاق على تنفيذ إجراءات لتمكين حكومة التوافق من ممارسة مهامها والقيام بمسؤولياتها الكاملة، في إدارة شؤون قطاع غزة، كما في الضفة الغربية، بحد أقصاه مطلع ديسمبر/ كانون الأول المقبل، مع العمل على إزالة كافة المشاكل الناجمة عن الانقسام.