مناورات بحرية بين الناتو والجزائر في عرض البحر الأبيض المتوسط

“القدس العربي”- (وكالات): رست، اليوم الإثنين، بميناء الجزائر العاصمة المجموعة البحرية الأولى لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في إطار تنفيذ تمارين بحرية مشتركة مع القوات الجزائرية في عرض البحر الأبيض المتوسط.

وقال بيان للقوات الجزائرية “في إطار التعاون العسكري مع منظمة حلف شمال الأطلسي، رست اليوم بميناء الجزائر العاصمة، المجموعة البحرية الأولى للناتو المسماة “SNMG-1″، في توقف يدوم 4 أيام”.

وأضاف البيان”خلال هذا التوقف، ستُنفذ كل من سفن المجموعة البحرية الأولى للناتو ووحدتين عائمتين من قواتنا البحرية تمارين للمنع البحري “PASSEX دون تقديم تفاصيل أكثر حول طبيعة هذه المناورات البحرية.

وتتكون المجموعة البحرية الأولى للناتو “SNMG-1″ من 5 سفن تحت قيادة نرويجية إلى جانب سفن من البرتغال وإسبانيا وهولندا وألمانيا.

وسبق لمجموعات بحرية من حلف شمال الأطلسي أن أجرت سابقًا تمارين بحرية مع القوات الجزائرية في عرض البحر الأبيض المتوسط.