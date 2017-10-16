طائرة أمريكية مسيرة تستهدف معسكرات تدريب لـ”الدولة” في اليمن

“القدس العربي”- (وكالات): استهدفت طائرة أمريكية مسيرة معسكرين لتدريب عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) الإرهابي في وسط اليمن لأول مرة منذ بدء العمليات الأمريكية، ما أسفر عن مقتل عدد من عناصر التنظيم، حسب ما أفادت مصادر أمنية.

وقال شهود عيان إن قادة قبليين منعوا قرويين من الاقتراب من المنطقة في محافظة البيضاء في وسط اليمن لانتشال جثث القتلى وإنقاذ الجرحى خشية حدوث ضربات أخرى.

وأوضح سكان محليون أن المعسكرين يحملان اسمي قائدين في التنظيم قتلا في ضربة جوية أمريكية الصيف الماضي وهما قائد التنظيم في اليمن أبو بلال الحربي والناطق الدولي باسم التنظيم أبو محمد العدناني.

وهذه أول مرة تعلن مصادر أمنية موالية للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا حدوث غارات ضد معاقل لتنظيم “الدولة” في البلاد.

وفي الأول من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أعلن المتمردون الحوثيون أن دفاعاتهم المضادة للطيران أسقطت طائرة بدون طيار تحطمت عند المخرج الشمالي للعاصمة اليمنية صنعاء بدون أن يسفر ذلك عن إصابات. وليس في الحطام أي مؤشر يحدد مصدر هذه الطائرة.

وكثفت الولايات المتحدة من غاراتها باستخدام الطائرات المسيرة منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه مطلع العام الجاري.