“القدس العربي”-(وكالات): قال الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، إنه متواجد على رأس القائمة الفنية لأفضل فريق على مستوى العالم في الوقت الحالي.

وفي مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، قال زيدان “أنا مع أفضل فريق في العالم، أريد التدريب هنا عدد أكبر من المباريات”.

وأضاف “أنا لا ألتفت للانتقادات الموجهة إلى فريقي، أنا لا أستطيع أن أغير من تفكير الناس، علي فقط الاهتمام بعملي”.

وتطرق زيدان في حديثه عن لاعبه سيرخيو راموس قائلًا “راموس هو قائدنا والزعيم هنا، وهو شخص صريح، إذا أردت توجيه كلام له تحدث أمامه”.

وفيما يتعلق بالبرتغالي كريستيانو رونالدو، قال زيدان: ” أنا سعيد لرونالدو، هو يستحق الهدف الذي سجله في المباراة الأخيرة”.

وعن حارس مرماه الكوستاريكي كيلور نافاس، أوضح “كيلور نافاس تدرب مع المجموعة بشكل طبيعي، أعتقد بأنه سيكون جاهز غدًا”.

وفيما يتعلق بمواجهة توتنهام الإنكليزي غدًا الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا، قال زيدان “نعلم حقيقة أن هاري كين مهاجم رائع ولكن توتنهام ليس فريق اللاعب الواحد”.

وتتجه أنظار متابعي كرة القدم العالمية، الثلاثاء، صوب ملعب “سانتياغو بيرنابيو” بالعاصمة مدريد لمتابعة مباراة ريال مدريد وتوتنهام الإنكليزي في الجولة الثالثة للمجموعة الثامنة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتتمثل أهمية مباراة الغد في أن كل من الفريقين يمتلك في رصيده 6 نقاط من انتصارين متتالين، وكلاهما لديه الرغبة في تحقيق الانتصار الثالث على التوالي في البطولة القارية.