وزير الدفاع الروسي في إسرائيل لبحث أزمة سوريا والتعاون العسكري

“القدس العربي”- (وكالات): وصل وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الإثنين، إسرائيل، في زيارة تستمر يومين، لبحث الحل في سوريا، والتعاون العسكري، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية “سبوتنيك” عن المتحدث باسم الوزارة، إيغور كوناشينكوف، قوله، في مؤتمر صحفي “إن شويغو يخطط لبحث مسائل التعاون العسكري (بين البلدين) والمسائل المتعلقة بالحل في سوريا، وقضايا الأمن الإقليمي، خلال لقائه مع نظيره الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو”.

وكان السفير الإسرائيلي في موسكو، غاري كورين، أعلن، في وقت سابق، أن بلاده تجري مشاورات مع روسيا ودول أخرى حول المناطق الآمنة في سوريا، وأنها تعول على أخذ مصالحها بالاعتبار لدى إنشاء هذه المناطق، بحسب القناة ذاتها.

ومنتصف سبتمبر / أيلول الماضي، أعلنت الدول الضامنة لمسار أستانة (روسيا وتركيا وإيران) توصلها إلى اتفاق بشأن إنشاء منطقة خفض توتر في إدلب، وفقًا لاتفاق موقع في مايو/ أيار الماضي.

واستضافت العاصمة الكازاخية 7 اجتماعات حول سوريا في سبتمبر الماضي، على أن تنطلق الجولة الثامنة من مفاوضات جنيف، في موعد لا يتجاوز نهاية أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وفق مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا.