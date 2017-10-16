تونس سترفع بعض الضرائب وتجمد التوظيف لخفض العجز العام المقبل

“القدس العربي”- (وكالات): قال مسؤول تونسي، اليوم الإثنين، إن بلاده سترفع بعض الضرائب وستزيد الرسوم الجمركية على بعض المواد المستوردة وتسعى لتجميد التوظيف في القطاع العام من أجل خفض عجز الميزانية إلى 4.9 في المئة.

وأضاف رضا السعيدي، الوزير المستشار المكلف بالملف الاقتصادي، في تصريحات صحفية، أن تونس تحتاج لاقتراض نحو 7.4 مليار دينار (3 مليارات دولار) العام المقبل من بينها 1.4 مليار في شكل سندات.

وتواجه تونس ضغوطا من المقرضين الدوليين لخفض عجز الميزانية.

وحظي الانتقال الديمقراطي في تونس بإشادة واسعة منذ انتفاضة 2011 لكن الحكومات المتعاقبة فشلت في إنعاش الاقتصاد وتوفير فرص العمل للعاطلين عن العمل.

وقال السعيدي إن الحكومة ستفرض رسوما جمركية على عدة مواد تستورد من الخارج من بينها بعض المنتجات الزراعية وبعض الكماليات مثل العطور وغيرها سعيا لخفض العجز التجاري الذي بلغ مسستويات قياسية.

وفي الأشهر التسعة الأولى من هذا العام بلغ العجر التجاري لتونس 11.480 مليار دينار.

وقال السعيدي إن من المتوقع أن تشمل الإصلاحات مراجعة سن التقاعد مضيفا أن هناك توجه لرفع سن التقاعد لكن الحكومة تناقش التفاصيل مع الاتحاد العام التونسي للشغل.

وقال أيضا إنه لن يكون توظيف جديد في القطاع العام في العام المقبل وإن الحكومة تدرس تسريح حوالي 3000 موظف بشكل طوعي.

ومضى يقول إن حزمة الإصلاحات تتضمن أيضا رفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1 في المئة.

(الدولار = 2.46 دينار تونسي)