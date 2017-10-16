قطر وماليزيا توقعان اتفاقية لتعزيز التبادل التجاري والاستثماري 

“القدس العربي”- (وكالات): أعلنت غرفة تجارة وصناعة قطر، مساء اليوم الإثنين، عن توقيع اتفاقية ومذكرة تفاهم مع نظيرتها الماليزية، لتعزيز التبادل التجاري والاستثماري، وإنشاء مجلس أعمال مشترك بين البلدين.

يأتي ذلك بالتزامن مع زيارة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور، وعلى هامش أعمال المنتدى الاقتصادي القطري-الماليزي، الذي نظّمته وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة الماليزية، حسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية “قنا”.

وبموجب الاتفاقية، يتم إنشاء مجلس أعمال قطري-ماليزي مشترك، يتولى توفير المعلومات اللازمة حول اقتصاد البلدين، ورفع توصيات بشأن سبل تطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية.

ويهدف المجلس، حسب بيان لوزارة الاقتصاد القطرية، إلى تعزيز العلاقات بين قطاعي الأعمال والتعاون في مجالات التجارة والاستثمار والتكنولوجيا والخدمات.

وأوضح البيان أن “مذكرات التفاهم الموقعة ستلعب دورًا مهمًا في توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية، علاوة على تطوير آليات وإجراءات تأسيس المشاريع الاستثمارية المشتركة”. وأشار البيان إلى أنه تم أيضًا توقيع عدد من الاتفاقيات بين جامعة قطر، وعدد من الجامعات الماليزية.

ووصل أمير قطر، إلى ماليزيا، أمس الأحد، في زيارة تستغرق يومين، هي الأولى له منذ توليه الحكم في 25 يونيو/حزيران 2013، من المقرر أن يغادر بعدها إلى سنغافورة، ومن ثم إندونيسيا، وذلك تلبية لدعوة من قادة هذه الدول.

وسيتم خلال الزيارات توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مختلف المجالات، ولم يتم الإعلان عن مدة جولة أمير قطر.

وفي عام 2016، بلغ حجم التبادل التجاري بين قطر وماليزيا، الشريك التجاري العشرين للدوحة، 3.3 مليار ريال قطري (9.4 ملايين دولار).