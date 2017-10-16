كاريوس يحرس مرمى ليفربول أمام ماريبور في دوري الأبطال

“القدس العربي “-(وكالات): قال يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنكليزي اليوم الاثنين إن لوريس كاريوس سيحرس مرمى الفريق أمام ماريبور في مواجهة الفريقين في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم غدا الثلاثاء.

ويواصل المدرب الألماني سياسة التناوب بين حراس المرمى حيث سيحل الحارس الألماني بدلا من البلجيكي سيمون مينيوليه الذي حافظ على شباكه نظيفة في التعادل السلبي مع مانشستر يونايتد بالدوري المحلي يوم السبت الماضي.

وقال كلوب قبل مغادرة بعثة ليفربول التي تضم 21 لاعبا إلى سلوفينيا “لوريس سيبدأ المباراة في حال عدم حدوث أي شيء من الآن حتى الوصول إلى ماريبور”.

ولم يكشف كلوب عن عدد التغييرات التي سيجريها على الفريق خلال المباراة لكنه أكد أنه لا توجد أي إصابات جديدة.

وأضاف “سنفكر في سياسة التناوب بين اللاعبين. لا أعتقد أن ذلك ضروريا لكن ربما نجري ثلاثة أو أربعة تغييرات. سنرى”.

ستكون هذه المباراة الثانية من بين ثلاث يخوضها الفريق في غضون ثمانية أيام حيث تأتي بعد مباراة مانشستر يونايتد السبت الماضي ولقاء توتنهام هوتسبير في ويمبلي الأحد المقبل.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في مجموعته بدوري الأبطال بتعادله في أول مباراتين بينما يتذيل ماريبور ترتيب المجموعة بنقطة واحدة.