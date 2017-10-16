ارتفاع حصيلة حرائق الغابات في البرتغال إلى 32 قتيلًا

“القدس العربي”- (وكالات): أعلنت السلطات البرتغالية، اليوم الإثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرائق التي اندلعت وسط البلاد، إلى 32 قتيلًا، فضلًا عن إصابة 56 آخرين.

وقالت باتريشا غاسبار، المتحدثة باسم مؤسسة حماية المدنيين، في تصريح صحفي، إن طفلًا رضيعًا لقي حتفه بعد أن فقد جراء الحرائق قرب مدينة تابوا التي تبعد 200 كم شمالي العاصمة لشبونة، وبذلك يصل عدد القتلى إلى 32.

وأوضحت المتحدثة أن الحرائق أسفرت أيضًا عن فقدان 7 أشخاص، وإصابة 56 آخرين بجروح، 16 منهم في حالة خطيرة.

وقالت غاسبار في وقت سابق اليوم إن “حرائق الغابات اندلعت نهاية الأسبوع الماضي، في أكثر من 500 نقطة مختلفة وسط وشمالي البلاد، وأثّرت على العديد من المدن، أهمها كويمبرا”.

وأضافت أن “الحرائق أسفرت عن مصرع 27 شخصًا”، قبل أن تعلن عن الحصيلة الجديدة.

وأشارت غاسبار أنّ نحو 5 آلاف عامل إطفاء يعملون من أجل إخماد الحرائق، المستمرة في 108 أماكن مختلفة.