الأمم المتحدة تنتخب قطر مجددا في عضوية مجلس حقوق الإنسان

“القدس العربي “-(وكالات): أعادت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثانية والسبعين انتخاب دولة قطر لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأغلبية 155 صوتا لصالح دولة قطر من مجموع 193 صوتا ولدورة رابعة مدتها ثلاث سنوات أخرى للفترة 2018/ 2020.

وفي أول تعليق له عقب اعلان إعادة انتخاب قطر في مجلس حقوق الانسان غرد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني علي حسابه الموثق على “تويتر” قائلا “قطر ستواصل العمل من أجل حماية حقوق الإنسان”.

وضمت مجموعة الدول التي تنافست على المقاعد الأربعة المخصصة للدول الآسيوية بجانب قطر، أفغانستان ‘ماليزيا، نيبال، وباكستان.

وقد قام الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بحملة دبلوماسية مكثفة بين الدول الأعضاء في المنظمة الدولية وفقا لصحيفة قطرية.

إعادة انتخاب دولة قطر تم على خلفية لدورها الفاعل بالمنطقة في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان على المستوى الدولي، وذلك من خلال عضويتها في مجلس حقوق الإنسان على ثلاث فترات، بالإضافة إلى استضافتها لمركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية.

ويشار الى أن مجلس حقوق الإنسان، هيئة حكومية دولية تتبع لمنظمة الأمم المتحدة، مقرها جنيف السويسرية، مؤلفة من 47 دولة، ومسؤولة عن تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها في جميع أرجاء العالم.