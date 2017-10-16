الولايات المتحدة مستعدة لتعزيز دعمها العسكري للصومال

“القدس العربي”- (وكالات): أبدت الولايات المتحدة استعدادها لتعزيز دعمها للحكومة الصومالية بعد الاعتداء القوي بشاحنة مفخخة الذي أوقع 276 قتيلا على الأقل، السبت، في مقديشو، كما اعلن البنتاغون.

وقالت متحدثة باسم البنتاغون الإثنين “سنكون مستعدين لدعم الحكومة الصومالية حين تطلب ذلك”.

وأضافت “نحن ندرس ما يمكن أن نقدمه لهم”.

وينشر الجيش الأمريكي قوة قوامها 400 شخص على الأرض تشارك في عمليتين، إحداها لتقديم المشورة وتدريب القوات الحكومية والأخرى للدعم اللوجستي.

وأوضحت أنه ليس هناك أي أمريكي في عداد الضحايا الذين تم التعرف على هوياتهم.

ووقع هذا الاعتداء بشاحنة مفخخة بعد ظهر السبت على تقاطع كاي 5 في حي هودان التجاري المكتظ في عاصمة تعج بالحركة رغم الاعتداءات الكثيرة.

ولحقت أضرار كبيرة بمبان وسيارات على بعد مئات الأمتار من الانفجار القوي جدا والذي خلف عددا كبيرا من الجثث المحروقة والممزقة.

وقدر خبراء أن زنة المتفجرات المستخدمة تبلغ 500 كيلو غرام.

ولم تتبن أي جهة الاعتداء لكن السلطات والخبراء رجحوا أن تكون حركة “الشباب” الصومالية نفذته.